È il momento di tornare a casa: la Lazio riabbraccia un idolo | Firma a fine campionato

Con la stagione che sta per terminare, la Lazio pensa già al futuro e potrebbe riabbracciare uno dei protagonisti delle ultime annate.

La Lazio di Marco Baroni ha affrontato la stagione con l’obiettivo di conquistare un posto in Europa, adottando un approccio tattico dinamico. Baroni ha alternato moduli come il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Nelle fasi finali della stagione, la squadra ha evidenziato qualche difficoltà, soprattutto in casa, dove la vittoria è mancata per oltre tre mesi.

Con il campionato che sta per concludersi, la Lazio è in piena lotta per il quarto posto, conteso anche da Juventus, Roma e Bologna. Il recente pareggio contro la Juventus in extremis ha mantenuto vive le speranze di qualificazione alla Champions League. Baroni ha sottolineato l’importanza di credere nel lavoro svolto.

Un elemento chiave nella stagione della Lazio è stato Pedro, che, nonostante l’età avanzata, ha segnato 8 gol in Serie A, di cui 7 entrando dalla panchina. La sua esperienza e capacità di incidere nei momenti cruciali hanno fornito un contributo significativo alla squadra.

Con la chiusura del sipario sulla stagione 2024/2025 ormai ad un passo, la Lazio dovrà giocarsela fino in fondo per coronare il sogno di giocare la Champions nella prossima stagione. La determinazione e la capacità di adattamento tattico saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo ambizioso.

Il futuro della Lazio

Nel caso di un possibile addio a Marco Baroni, rumors sempre più insistente negli ambienti biancoscelesti soprattutto in caso di mancata qualificazione Champions, il club potrebbe considerare diversi profili per la panchina. In passato si era parlato dell’ex Torino Juric, ma dopo la nefasta esperienza ai cugini della Roma non sembra un’ipotesi realizzabile. Più concreta l’idea che porta ad un giovane con voglia di emergere come Hernan Crespo, anche se lo ribadiamo attualmente è più probabile la conferma di Baroni.

Per quanto riguarda il mercato, alcuni giocatori potrebbero lasciare il club al termine della stagione. Sembra quasi certo l’addio del centrocampista Castrovilli, che non si è integrato al meglio nell’ambiente biancoceleste e ha chiuso la stagione al Monza. Possibile anche la decisione di dire addio al centrale Romagnoli, per abbattere il monte ingaggi.

Il possibile ritorno della punta

Secondo quanto riportato da “Lalaziosiamonoi” il club biancoceleste potrebbe riabbracciare un protagonista delle ultime stagioni. Keita Baldé nutre un forte desiderio di fare ritorno alla Lazio e avrebbe manifestato la sua completa disponibilità per concretizzare questo trasferimento nella Capitale.

Il contratto dell’attaccante senegalese con il Monza è in scadenza tra un mese, rappresentando un’opportunità a basso costo per la società biancoceleste, considerando anche che non occuperebbe slot nella lista. I rapporti positivi tra il ds Fabiani e l’agenzia che cura gli interessi del giocatore, potrebbero agevolare la conclusione dell’operazione di mercato.