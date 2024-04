È fatta per Retegui: il bomber ha stregato una Big | Lo prendono a luglio e gli danno la 9

Il bomber argentino naturalizzato italiano è pronto a fare il grande salto, con un top club che pare ormai deciso ad affondare il colpo e ad affidargli le chiavi del proprio reparto offensivo.

Sono giorni caldi per Mateo Retegui. Il centravanti del Genoa infatti durante questa pausa nazionali ha fatto finalmente pensare, almeno momentaneamente, che l’Italia abbia risolto ormai il problema riguardante il gol. Il calciatore infatti nell’amichevole di giovedì scorso con il Venezuela ha siglato una doppietta, facendo vedere un istinto killer sotto porta che ad un azzurro mancava ormai da parecchio tempo.

La convocazione al prossimo campionato europeo per lui dunque pare sempre più vicina, anche dopo le recenti parole di stima rilasciate nei suoi confronti dal commissario tecnico Luciano Spalletti. Ovviamente il 24enne dovrà dare seguito a queste buone prestazioni anche in rossoblù, dove sta vivendo comunque una stagione positiva. Tra campionato e Coppa Italia infatti il ragazzo ha messo a segno 8 reti in 24 partite. Un bottino positivo, che può dunque essere ancora migliorato.

Ma come spesso accade in queste situazioni, quando un calciatore riesce ad esprimersi alla grande, si fiondano su di lui le attenzioni dei grandi club. E’ proprio questo ciò che sta accadendo a Retegui, che a quanto pare ha stregato una big, che vuole acquistarlo nella prossima sessione di mercato estivo e affidargli la maglia numero 9.

Un club va a tutta sull’italo-argentino

Sono anni ormai che il Milan sta provando a risolvere i problemi riguardanti il proprio reparto offensivo, dove si sta facendo affidamento solo ed esclusivamente su Olivier Giroud. Ma in estate è molto probabile che il Diavolo non possa contare più nemmeno sul centravanti transalpino.

L’ex Arsenal e Chelsea infatti ha il contratto in scadenza a fine stagione, e nonostante la proposta rossonera per il rinnovo, il bomber navigato sembra intenzionato a tentare una nuova avventura in Mls. Di conseguenza il club milanese dovrebbe correre ai ripari e prendere forze fresche in attacco, e uno dei nomi che piace maggiormente è proprio quello di Mateo Retegui.

Milan, pronta l’offensiva per Retegui

Dunque il Milan vorrebbe tentare di prendere il centravanti genoano, e, seppur non sarà semplice privare il Grifone del proprio calciatore chiave, con una buona offerta l’affare potrebbe andare in porto.

Dopo che i rossoblù la scorsa estate lo hanno pagato 12 milioni di euro dal Tigre, ad oggi al Diavolo per prenderlo ne servirebbero almeno una ventina.