E’ CASTELLANOS il nostro numero 9: offerta dei rossoneri | Cosa ha deciso Lotito

Il centravanti biancoceleste potrebbe lasciare la capitale, per il club una perdita importante ma anche liquidi nelle casse.

La Lazio sta affrontando una situazione complessa sul fronte del calciomercato, con i parametri finanziari che, al momento, le impediscono di operare in entrata. Il club “non rientra nei limiti federali per l’ammissione ad operazioni di tesseramento”, avendo sforato tre parametri economici. Questo significa che può cedere, non comprare, almeno fino a quando non avrà ripianato il deficit.

Nonostante le difficoltà, la dirigenza biancoceleste non resta con le mani in mano e sta comunque sondando il terreno per potenziali rinforzi. A centrocampo, l’interesse si è concentrato su nomi importanti come Andrea Colpani, Davide Frattesi e Kristjan Asllani, profili che potrebbero portare qualità e dinamismo.

Per le fasce offensive, la Lazio ha mostrato gradimento per Dennis Man del Parma e Nico Gonzalez della Juventus. C’è anche una suggestiva idea legata al possibile ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne.

Per quanto riguarda l’attacco, infine, è stato effettuato un sondaggio per Alvaro Morata, attaccante esperto reduce dall’esperienza al Milan e in Turchia. La situazione finanziaria della Lazio rimane delicata e richiede interventi tempestivi per sbloccare il mercato in entrata. Il presidente Lotito dovrà trovare il modo di riequilibrare i conti.

Possibili addii

La Lazio si prepara a sfoltire la rosa a disposizione di mister Sarri, con diversi giocatori che potrebbero lasciare la capitale. Tra i giovani in uscita, Matteo Cancellieri è molto ambito, con Cagliari e Torino che hanno mostrato interesse per l’attaccante. Lo stesso Torino ha effettuato un sondaggio anche per il portiere Ivan Provedel, qualora dovesse partire il proprio numero uno, Milinković-Savić.

In difesa, il talentuoso Mario Gila è finito nel mirino del Bournemouth, club di Premier League. A centrocampo, Nicolò Rovella piace all’Inter. Qualche giorno fa si è registrato un sondaggio da parte del Napoli per l’esterno offensivo Mattia Zaccagni. Queste potenziali cessioni alleggerirebbero il monte ingaggi, e potrebbero anche generare fondi.

Affondo rossonero su Castellanos

La Lazio ha categoricamente rifiutato tutte le offerte pervenute dal Brasile per Taty Castellanos, in particolare quella del Flamengo, che si aggirava sui 25-30 milioni di euro. Il club biancoceleste considera l’attaccante argentino incedibile, ritenendolo una pedina fondamentale per la prossima stagione.

Questa decisione è rafforzata anche dal blocco del mercato in entrata che attualmente impedisce alla Lazio di acquisire nuovi giocatori. A complicare la situazione, Taty Castellanos ha riportato un problema muscolare durante una recente seduta d’allenamento a Formello, costringendolo a lasciare anzitempo il ritiro. Nei prossimi giorni saranno effettuati accertamenti più approfonditi.