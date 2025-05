“È arrivato il momento di ritirarmi”: 770 partite e 220 gol in una carriera semplicemente leggendaria | L’idolo del fantacalcio si ferma

Dopo tante stagioni da protagonista il bomber decide di dare l’addio al calcio. Per lui caterve di gol in tutte le categorie.

Negli ultimi anni, il calcio italiano ha visto l’addio di diverse figure iconiche. Uno dei ritiri più recenti è stato quello di Giorgio Chiellini, storico difensore della Juventus e della Nazionale. Dopo una carriera ricca di successi, Chiellini ha concluso la sua avventura nel Los Angeles FC.

Un altro nome che ha lasciato il calcio giocato è quello di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, dopo aver militato in diverse squadre di Serie A, tra cui Juventus, Inter e Milan, ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2023. Oggi è uno dei dirigenti più importanti dei rossoneri milanesi..

Tra i centrocampisti, è doveroso citare Kevin-Prince Boateng, che ha concluso la sua carriera nel 2023. Il ghanese ha lasciato un segno importante nel Milan, contribuendo alla vittoria dello scudetto nel 2011. La sua versatilità e la sua capacità di giocare in diversi ruoli lo hanno reso un giocatore prezioso per tutte le squadre in cui ha militato.

Non possiamo dimenticare Fabio Quagliarella, attaccante che ha fatto della Serie A la sua casa. Con una carriera lunga e ricca di gol spettacolari, Quagliarella ha salutato il calcio nel 2023, lasciando un ricordo indelebile nei tifosi della Sampdoria, squadra con cui ha legato maggiormente il suo nome.

Bomber in attività

Attualmente, il miglior marcatore in attività della Serie A è Ciro Immobile, con 201 gol segnati nel massimo campionato italiano. Seguono Paulo Dybala con 129 reti, Duván Zapata con 124, e Lautaro Martínez con 115 gol.

Altri giocatori di rilievo includono Dušan Vlahović (86), Romelu Lukaku (82), e Giovanni Simeone (73).​ Questi attaccanti rappresentano una parte significativa della storia recente della Serie A, contribuendo con le loro prestazioni a mantenere alto il livello competitivo del campionato.

Addio al calcio di Antenucci

Mirco Antenucci, dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, ha espresso la sua soddisfazione per la carriera trascorsa, sottolineando l’impegno profuso per ogni squadra in cui ha militato. Nonostante si senta ancora in buone condizioni fisiche e provi piacere nell’allenarsi, ha percepito che fosse il momento opportuno per fermarsi. L’attaccante ha ammesso che il campo gli mancherà molto, avendo vissuto la sua professione con grande intensità.

Nel corso della sua carriera in Serie A, Antenucci ha collezionato 87 presenze, siglando 17 reti. Il suo esordio nella massima serie risale al 31 agosto 2008, all’età di 23 anni, nella partita Catania-Genoa. Antenucci ha dimostrato costanza e dedizione in tutti i club in cui ha giocato, lasciando un ricordo positivo tra i tifosi per la sua professionalità. Oggi gioca alla Spal in Serie C.