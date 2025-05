Dybala: «Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina»

L’ex rosa Paulo Dybala è tornato a parlare del suo futuro. Il fantasista, attualmente un calciatore giallorosso e fuori per infortunio, torna a parlare in un’intervista sul canale Youtube dei giornalisti argentini Gaston ed Esteban Edul.

«All’inizio quando ho saputo quanto sarei stato fuori è stata dura perché ho saltato la Nazionale e avevamo delle partite importanti qui a Roma. Era tutto molto bello, mi sentivo bene fisicamente e stavo vivendo uno dei migliori periodi dell’anno. Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina, ma ancora non lo so. Paredes mi fa pressione per andare al Boca. La verità è che ancora non so cosa farò in futuro. Dipende anche dal lavoro e della famiglia».