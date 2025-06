DYBALA E’ ATTERRATO A MIAMI: addio per sempre Roma | Fatto fuori dal nuovo ds

Non è ancora definito il futuro del fantasista argentino, il cui ingaggio è pesante, da valutare diverse situazioni.

Paulo Dybala è arrivato alla Roma nell’estate del 2022, accolto con grande entusiasmo dai tifosi giallorossi. Fin dal suo approdo nella Capitale, ha dimostrato di essere un giocatore in grado di fare la differenza, grazie alla sua tecnica sopraffina.

Dybala ha accumulato finora 113 presenze con la maglia della Roma in tutte le competizioni, segnando 42 gol. In particolare, in Serie A ha messo a segno 31 reti in 77 presenze. Questi numeri evidenziano il suo impatto significativo sulla produzione offensiva della squadra.

Tuttavia, la sua avventura alla Roma è stata, come nel resto della sua carriera, segnata da numerosi infortuni. Diversi stop muscolari e problemi fisici lo hanno costretto a saltare diverse partite in ogni stagione, interrompendo la sua continuità.

Nonostante le interruzioni forzate, ogni volta che Dybala scende in campo, la sua classe cristallina emerge in modo evidente. È un calciatore che, con una giocata, un dribbling o un passaggio illuminante, è capace di cambiare l’inerzia di una partita, dimostrando il suo status di fuoriclasse e la sua insostituibile importanza per la Roma.

Era vicinissimo all’addio

L’estate scorsa Paulo Dybala è stato a un passo dall’addio alla Roma, con voci sempre più insistenti che lo vedevano lontano dalla Capitale. Offerte importanti, in particolare dalla Saudi Pro League, si parlava di cifre elevatissime, fino a 25 milioni di euro all’anno, avevano fatto tremare i tifosi giallorossi.

La sua scelta di restare è stata motivata dal forte legame con la città e con i tifosi, oltre che dalla sua stessa volontà di continuare a giocare nel calcio europeo. Dybala ha espresso il desiderio di voler dare ancora molto alla Roma e di sentire di dover ricambiare l’affetto straordinario ricevuto. Nonostante la clausola rescissoria, che all’epoca era attiva, ha preferito restare, dimostrando un attaccamento al progetto e all’ambiente giallorosso.

Nuovo rebus Dybala

Il nuovo ds della Roma, Frederic Massara, avrà subito sul suo tavolo la delicata questione legata al futuro di Paulo Dybala. Il suo contratto, che prevede un ingaggio di circa 8 milioni di euro a stagione (tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili), è considerato troppo pesante per le attuali casse del club. Per questo motivo, una delle soluzioni più concrete allo studio è un rinnovo contrattuale che permetterebbe di spalmare l’ingaggio.

Attualmente, Paulo Dybala si trova a Miami, dove sta trascorrendo le sue vacanze estive e mantenendosi in forma in vista della prossima stagione. La sua presenza negli Stati Uniti, combinata con la necessità di definire la sua posizione contrattuale, ha fatto nascere qualche rumors per eventuali contatti con alcuni club della MLS, magari proprio l’Inter Miami dell’amico Messi. Ad oggi la volontà dell’argentino però è quella di restare giallorosso.