Dusan, vuoi venire da noi? Sarai titolare e n° 9 | OFFERTA LAMPO PER VLAHOVIC: chiusura in 72 ore

Improvviso cambiamento per il futuro del bomber serbo: un club ha presentato una proposta alla Juve, pronta a venderlo in poche ore.

La Juventus sta facendo una fatica enorme in questa stagione. Nonostante i tanti acquisti arrivati in estate, e il cambio di guida tecnica che ha visto approdare a Torino Thiago Motta, le cose stanno andando piuttosto male. Lo scudetto è ormai sfumato, ed è in bilico anche la qualificazione alla prossima Champions, competizione nella quale quest’anno si proverà ad andare più lontano possibile.

Chi sta faticando più degli altri però è di sicuro Dusan Vlahovic. Nemmeno sotto la nuova gestione infatti il centravanti serbo sta riuscendo ad esprimere tutto il suo potenziale, tanto che tifosi e addetti ai lavori lo hanno spesso criticato. L’arrivo di Kolo Muani in prestito dal Psg poi rischia di fargli perdere definitivamente il posto da titolare.

Ed è per questa ragione dunque che nel corso degli ultimi giorni diverse ombre si stanno gettando sul suo futuro, che potrebbe essere lontano da Torino. Con la questione contratto che non aiuta infatti una separazione in estate tra l’ex Fiorentina e la Vecchia Signora è sempre più probabile. Anche se questa potrebbe addirittura essere anticipata a gennaio.

Vlahovic lascia subito: ecco chi lo vuole

Vista la situazione spiegata in precedenza dunque qualora arrivasse una buona proposta nei prossimi giorni, gli ultimi della sessione invernale di mercato, sia il calciatore che la società valuterebbero il da farsi.

E nelle ultime ore in tal senso un club in particolare sembra essersi deciso a spingere il piede sull’acceleratore per provare ad acquistarlo. Stiamo parlando del Bayer Leverkusen.

Ecco perché si spinge sul serbo

Il centravanti delle Aspirine, Victor Boniface, è ormai diventato praticamente un nuovo calciatore dell’Al Nassr di CR7. Sia il club che il calciatore infatti hanno accettato la ricca proposta proveniente dall’Arabia Saudita (si parla di 70 mln di euro per il cartellino), chiudendo praticamente l’affare.

A questo punto però è ovvio che la compagine allenata da Xabi Alonso abbia bisogno di un nuovo attaccante, e il nome che circola in queste ore è appunto proprio quello di Dusan Vlahovic. Con una proposta sui 40 milioni la trattativa potrebbe andare in porto, e la società tedesca avrebbe la sua nuova prima punta, facendo un grosso favore alla Juve.