« La Gumina? È un giovane importante che deve migliorare ma ha le qualità di un grande attaccante. Deve tornare umile e migliorare sulle cose dove non è bravo». Queste le parole di Roberto Muzzi, ex allenatore dell’Empoli, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito all’attaccante ex rosa, Nino La Gumina.