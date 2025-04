“Droga prima di ogni partita”: l’Inter, la Serie A e poi il buio più profondo | Finito in un tunnel senza via d’uscita

Una fine tremenda per questo ex calciatore, che dopo aver vissuto un sogno tra Inter e Serie A, è rimasto invischiato nel tunnel della droga.

Il calcio come ben sappiamo nasconde anche lati oscuri. Tra questi, il tunnel della droga ha inghiottito diversi calciatori, trasformando promesse del pallone in storie a dir poco drammatiche. La pressione, la notorietà, la solitudine e i soldi facili possono diventare un mix pericoloso, spingendo alcuni a cercare rifugio in sostanze stupefacenti.

Uno dei casi più noti resta quello di Diego Armando Maradona: genio assoluto in campo, ma tormentato da una lunga dipendenza dalla cocaina, che ha compromesso gran parte della sua carriera e della sua salute. Più recentemente, anche Adriano, ex attaccante dell’Inter, ha raccontato come la depressione e l’uso di alcol e droga abbiano influito sulla sua parabola discendente.

Rimanendo sempre in casa nerazzurra c’è un altro caso di questo tipo che è diventato forse l’emblema assoluto. Si tratta di un ex calciatore, che ha militato con la maglia interista diversi anni fa, e che è finito come tanti altri suoi colleghi in un tunnel senza fine. Vediamo però di chi stiamo parlando e quale è stata la sua storia.

Dal successo al dramma

Era uno dei calciatori italiani più promettenti degli anni 70, tanto che l’Inter decise di puntare su di lui nel ruolo di vice-Facchetti. Purtroppo però la droga lo ha quasi distrutto.

È Angiolino Gasparini il calciatore caduto in questo tunnel. Il primo nella storia della Serie A ad essere squalificato per ragioni dovute al doping, anche se più che di doping si è trattata per lui di una vera e propria dipendenza. Ed è stato proprio lui a raccontare di recente la sua storia.

”Ero finito in un vicolo cieco”

”È cominciato tutto quan­do giocavo nel Verona. Ho iniziato per curiosità, come tanti. Una sniffata la domenica sera dopo la partita, poi di­ci: “Se faccio un tiro anche al giovedì che male mi può fare?”. E invece è fi­nita che dopo cinque anni di questa vita ero arrivato al punto di chiuder­mi in bagno a “pippare” anche il sa­bato in ritiro, alla vigilia della gara. E­ro finito in un vi­colo cieco”.

Questo il racconto fatto da Gasparini ai microfoni di Avvenire.it. Una storia terribile, dalla quale però ne è fortunatamente uscito.