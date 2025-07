Dramma in Under 23: il 19enne non ce l’ha fatta, ha sbattuto la testa durante una caduta

Mondo dello sport italiano in lutto per la dolorosa e prematura scomparsa del giovanissimo atleta. Minuto di silenzio.

Il mondo dello sport è stato purtroppo segnato da numerose tragedie che hanno strappato alla vita atleti nel fiore degli anni, lasciando un vuoto incolmabile. Tra i casi più recenti che hanno scosso l’opinione pubblica, spicca quello di Emiliano Sala, il calciatore argentino scomparso nel 2019 in un incidente aereo mentre si stava recando a Cardiff per unirsi alla sua nuova squadra.

La Formula 1, in particolare, ha visto diversi piloti perdere la vita in pista. Icone come Ayrton Senna, deceduto nel 1994 durante il Gran Premio di San Marino a Imola, e Gilles Villeneuve, scomparso nel 1982 durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio, sono esempi tragici di come la passione per la velocità possa avere un prezzo altissimo.

Il basket ha pianto la prematura scomparsa di Kobe Bryant, leggenda dell’NBA, morto nel 2020 in un incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone.

Anche il motociclismo ha vissuto momenti drammatici, come la morte di Marco Simoncelli, scomparso nel 2011 durante il Gran Premio della Malesia a Sepang.

L’Italia dello sport piange

Il panorama sportivo italiano è stato purtroppo funestato da diverse tragedie che hanno stroncato giovani vite o atleti nel pieno della loro carriera. Nel calcio, due casi recenti che hanno commosso l’intero Paese sono quelli di Piermario Morosini, scomparso nel 2012 per un arresto cardiaco durante una partita di Serie B, e Davide Astori, capitano della Fiorentina, morto nel sonno nel 2018 sempre per cause cardiache.

Al di fuori del calcio, anche altri sport hanno avuto i loro momenti di lutto. Nel ciclismo, un esempio doloroso è la morte di Marco Pantani, icona del ciclismo italiano, scomparso nel 2004. Nel mondo del volley, è rimasta impressa la morte di Vigor Bovolenta, pallavolista di fama internazionale, stroncato da un malore in campo nel 2012.

Tragico incidente, addio al giovane Privitera

Il mondo del ciclismo è in lutto per la scomparsa di Samuele Privitera, 19enne del team Hagens Berman Jayco. Il giovane corridore ha perso la vita all’ospedale Parini di Aosta, in seguito a una rovinosa caduta avvenuta durante la prima tappa del Giro della Valle d’Aosta a Pontey.

Mentre affrontava una discesa a circa 70 km/h, ha perso il controllo della bici, impattando violentemente contro un cancello e riportando un gravissimo trauma cranico. In segno di profondo rispetto, la seconda tappa della corsa è stata annullata e tutte le gare ciclistiche del fine settimana osserveranno un minuto di silenzio in sua memoria. La Federazione Ciclistica Italiana ha espresso il proprio cordoglio, invitando a cerimonie sobrie e all’uso di braccialetti neri.