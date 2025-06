DRAMMA IN ITALIA: si è spento il presidente della Federazione | Piangono tutti gli azzurri

Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa dell’ex celebre dirigente che per anni ha rappresentato l’Italia.

Lo sport italiano è organizzato su un modello piramidale, con al vertice il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il CONI è un ente pubblico non economico con personalità giuridica, ed è l’organo di governo dello sport in Italia.

Il CONI ha recentemente eletto il suo nuovo presidente per il quadriennio 2025-2028: si tratta di Luciano Buonfiglio, già vicepresidente del CONI e presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak. Succede a Giovanni Malagò.

Sotto l’egida del CONI operano le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate. Le FSN sono enti di diritto privato con personalità giuridica, che si occupano della gestione e dell’organizzazione di una specifica disciplina sportiva.

Attualmente, il CONI riconosce 50 Federazioni Sportive Nazionali e 13 Discipline Associate. A queste si aggiungono 14 Enti di Promozione Sportiva nazionali e 19 Associazioni Benemerite, che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva sul territorio.

La presidenza della FIGC negli ultimi anni

Negli ultimi quarant’anni, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha visto un susseguirsi di figure alla presidenza, tra cui Franco Carraro, Antonio Matarrese, Luciano Nizzola, Giancarlo Abete, Carlo Tavecchio e l’attuale Gabriele Gravina. Durante questo periodo, alcuni di questi ex presidenti sono venuti a mancare.

Tra gli ex presidenti della FIGC che sono scomparsi, ricordiamo Carlo Tavecchio, presidente dal 2014 al 2017, deceduto nel gennaio 2023. Anche Luciano Nizzola, presidente dal 1996 al 2000, è venuto a mancare nel luglio 2022. Attualmente, il presidente della FIGC è Gabriele Gravina, che ha assunto la carica per la prima volta il 22 ottobre 2018. Riconfermato sia nel 2021 che più recentemente il 3 febbraio 2025, Gravina è al suo terzo mandato, segno di un consenso consolidato all’interno del calcio italiano.

Addio all’ex presidente Zerbi

Qualche giorno fa è scomparso a 92 anni l’avvocato Francesco Zerbi, figura di spicco del motociclismo mondiale. Presidente della Federazione Motociclistica Italiana dal 1979 al 1996 e della Fédération Internationale de Motocyclisme dal 1995, ha profondamente trasformato il settore. Tra le sue innovazioni, il lancio del Motocamp e la creazione del Team Azzurro, divenuto successivamente Team Italia, che ha contribuito al successo internazionale di piloti come Fausto Gresini e Luca Cadalora, a riportarlo è “Gazzetta.it”.

Durante la sua presidenza, Zerbi ha promosso regolamenti pionieristici, come l’obbligo del casco, l’istituzione dell’Albo dei Direttori di Gara e il Registro Storico motociclistico. Ha valorizzato i settori minori, come motocross femminile e minimoto, e ampliato la comunicazione della federazione, rendendo le corse più visibili in TV. Giovanni Copioli, attuale presidente FMI, lo ha definito “una figura di spicco… in grado di portare progetti innovativi”.