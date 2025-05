Dramma durante la festa Scudetto: ci sono decine di feriti | La polizia interrompe tutto

Basta poco per trasformare la festa in dramma, questo è quello che è successo dopo la conquista del titolo.

Il Napoli ha conquistato il suo quarto scudetto nella storia, trionfando con un solo punto di vantaggio sull’Inter. Questo successo segna il secondo titolo in tre anni per gli azzurri, dopo quello del 2023 con Spalletti in panchina.

Il Napoli ha iniziato la stagione con una sconfitta per 3-0 contro l’Hellas Verona, ma si è rapidamente ripreso con cinque vittorie e un pareggio nelle successive sei partite. L’arrivo di McTominay e Lukaku ha rinforzato ulteriormente la squadra, con McTominay che ha segnato 12 gol e fornito 6 assist, diventando uno dei protagonisti del campionato .

La squadra ha mantenuto una forma costante durante tutta la stagione e, all’ultima giornata, ha sconfitto il Cagliari per 2-0, assicurandosi il titolo con 82 punti, uno in più dell’Inter. Questo trionfo ha consolidato il Napoli come una forza dominante nel calcio italiano.

A livello europeo, in Germania la Bundesliga è stata dominata dal Bayern Monaco, mentre in Francia il Paris Saint Germain ha confermato il suo dominio. In Inghilterra ha avuto la meglio il Liverpool, mentre in Spagna il Barcellona.

Festa e incidenti

La notte dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, ha visto oltre 120.000 persone riversarsi nelle strade e piazze della città. Tuttavia, l’entusiasmo collettivo è stato accompagnato da numerosi incidenti e disordini. Secondo i dati forniti dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, sono stati registrati 98 feriti.

Le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi interventi durante la notte. Sono state registrate dieci rapine, sette aggressioni e tre feriti gravi. Inoltre, sono stati effettuati quattro arresti. I danni materiali includono la distruzione della ringhiera della Fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento, danneggiamenti a veicoli e atti di vandalismo in diverse zone della città.

Quando la festa si trasforma in dramma

Durante le celebrazioni per la vittoria in Premier League del Liverpool, un grave incidente ha invece scosso la città. Un’auto ha investito la folla in Water Street, poco dopo il passaggio del bus scoperto della squadra. Il bilancio è di 65 feriti, tra cui quattro bambini, con 11 persone ancora ricoverate in ospedale in condizioni stabili.

La polizia ha arrestato un uomo di 53 anni, residente in città, sotto inchiesta per tentato omicidio, guida pericolosa e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’incidente non è considerato un atto terroristico. Secondo le autorità, l’uomo avrebbe seguito un’ambulanza attraverso un varco temporaneo nel blocco stradale, accedendo così alla zona pedonale e non controllando l’auto in mezzo alla folla.