“DOVETE USCIRE DALLA COPPA ITALIA”: la partita è stata evidentemente truccata | Uno tsunami si abbatte sul calcio italiano

Scoppia una bomba nel calcio italiano: la partita di Coppa Italia è stata truccata, con il club costretto ad uscire dalla competizione.

Sono ormai sempre di più le partite di calcio che i club devono affrontare. Tra le competizioni europee sempre più lunghe, ed i campionati che presentano tanti incroci come al solito, ad influire ormai ci sono anche le coppe nazionali, che da sempre vengono viste quasi come una spina nel fianco dalle società, soprattutto in Serie A, con la nostra Coppa Italia.

È pur vero però che questa alle volte può andare quasi a salvare una stagione. Oltre a rappresentare comunque un trofeo piuttosto prestigioso infatti la conquista di questo torneo permette alla vincitrice due vantaggi: uno è quello di accedere direttamente all’Europa League nella stagione successiva, e l’altro è di poter partecipare alla Supercoppa italiana sempre l’anno dopo.

Ma è proprio per quanto riguarda la Coppa Italia che nelle scorse ore sono venute a galle delle dichiarazioni a dir poco clamorose, che hanno lasciato tutti senza parole e soprattutto hanno scatenato l’ennesimo scandalo nel calcio italiano. Il club infatti è stato praticamente costretto ad uscire dalla competizione in questione, con la partita che è stata truccata.

Match truccato in Coppa Italia

La delusione per l’eliminazione dalla Champions League è ancora molto cocente in casa Milan. Il risultato negativo nel doppio confronto con il Feyenoord è costato caro ai rossoneri, che salutano così la competizione tra mille critiche. I calciatori però stanno provando a risollevarsi il morale.

Ad esempio tra questi il neo acquisto Joao Felix ha tracciato la strada, dicendo che vincendo la Coppa Italia e rientrando tra le prime 4 si salverebbe la stagione. In tutta risposta a queste affermazioni però sono giunte le parole di Zvonimir Boban, che ha bocciato la cosa e ha rivelato che in passato la società quasi chiedeva ai calciatori di uscire dalla coppa nazionale.

Rivelazioni clamorose

“Chi dice che vincere la Coppa Italia e arrivare quarti salvano una stagione? Questo può valere per l’Atletico Madrid o per il Chelsea… Non certo per il Milan considerato quel che rappresenta a livello internazionale. Un club come il Milan deve sempre puntare al massimo, in alto”.

Così Boban ai microfoni di Sky, che ha poi sganciato la bomba sulla Coppa Italia. ”Non è che voglio attaccare Joao, però al Milan non salvi la stagione con la Coppa Italia dalla quale una volta la società quasi ci diceva di uscire”.