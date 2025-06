DOVE DEVO FIRMARE? Immobile torna subito in Serie A | Telefonata decisiva e trattativa sbloccata

Ciro Immobile si prepara a fare il suo ritorno in Serie A: una telefonata di chi lo conosce bene lo ha convinto ad accettare il nuovo progetto.

Gli appassionati di calcio non dimenticheranno mai la grande parabola di Ciro Immobile che, in pochi anni, ha raggiunto i vertici di questo sport. L’attaccante ha giocato in Italia, poi all’estero ed ancora nel campionato di Serie A.

Molto fortunata la sua esperienza alla Lazio che ha poi concluso nel 2024 per trasferirsi in Turchia e giocare con la maglia del Besiktas. Qui ha dimostrato di sapere ancora come si gioca ed ha inevitabilmente attirato di nuovo l’interesse di alcuni club.

Proposte che non hanno trovato terreno fertile o almeno fino a questo momento perché il calciatore sembrerebbe essere finito nel mirino di una big di Serie A e potrebbe accettare l’offerta in quanto a formularla è chi lo conosce molto bene.

Dalla Turchia di nuovo in Serie A

La sua esperienza in Turchia potrebbe quindi trasformarsi in una breve parentesi perché Immobile ha voglia di giocare di nuovo in Italia e soprattutto vuole farlo in un contesto importante. L’attaccante sente ancora di poter dare molto e quindi vorrebbe finire nella rosa di una big della Serie A. Un sogno che potrebbe divenire presto realtà visto che proprio un club blasonato del nostro campionato sembrerebbe essere interessato a lui.

Il condizionale è obbligatorio visto che dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma ma il loro passato in comune potrebbe essere un indizio molto importante. Stiamo infatti parlando della possibilità di vedere Ciro Immobile indossare la maglia del Milan visto che il nuovo ds Igli Tare lo conosce molto bene e soprattutto ha una grande stima per lui.

In arrivo l’affondo decisivo

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato di Ciro Immobile ed ha fatto cenno ad un forte interesse della Fiorentina, ma anche del Milan con Igli Tare che da sempre ha un bellissimo rapporto con il calciatore. I rossoneri sono infatti alla ricerca di un attaccante vista la trattativa sempre più complicata per arrivare a Dusan Vlahovic, tra i pupilli di Massimiliano Allegri.

Un indizio in tal senso potrebbe nascondersi nel rinnovato interesse della Fiorentina per Dzeko, che potrebbe quindi essere l’alternativa ad Immobile, più vicino al Milan. Un intreccio di mercato che una telefonata decisiva di Tare potrebbe risolvere in poche ore.