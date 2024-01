‘Dopo Mateju tocca a lui’: Palermo, è scattato il fuggi fuggi | Reparto da riassemblare

Dopo la partenza ufficiale del terzino destro ceco verso lo Spezia, un altro calciatore nel reparto arretrato potrebbe dire addio alla Sicilia, costringendo così il club rosanero a dover riorganizzare l’intera retroguardia.

La stagione del Palermo continua. La squadra allenata da Eugenio Corini sta ottenendo ottimi risultati in questa prima parte di campionato, tenendo così ancora vivo il sogno di poter approdare in Serie A. I rosanero infatti si trovano in piena zona playoff, e il secondo posto, valevole l’accesso diretto al massimo campionato, non dista molti punti.

Anche per questa ragione dunque la società siciliana sta provando in questa finestra di calciomercato invernale ad acquistare qualche rinforzo di alto livello. Negli ultimi giorni però sembra che stia succedendo il contrario. Infatti è di poche ore fa la notizia della cessione di Ales Mateju allo Spezia. Il terzino destro 27enne ceco si è infatti accordato con i bianconeri, lasciando così la Sicilia dopo aver disputato una prima parte stagionale da titolare fisso negli schemi del Professore.

Questo però potrebbe non essere l’unico addio nel reparto difensivo in questo gennaio. Secondo gli ultimi rumors infatti un altro difensore palermitano sta per partire. Un vero e proprio fuggi fuggi dunque sembra essersi scatenato inesorabile dalle parti del Renzo Barbera. Adesso sarà compito della dirigenza provare a riorganizzare un reparto che pare essere allo sfascio.

Ecco chi può lasciare Palermo

Di recente alcune voci hanno riportato la possibilità che Ivan Marconi, difensore centrale 34enne della squadra rosanero, sia ad un passo dal fare le valigie. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno prossimo, e per questa ragione se il club dovesse ricevere una proposta potrebbe lasciarlo andare.

Il classe 1989 piace molto al Sudtirol, che a breve dovrebbe formulare una proposta alla società sicula per far andare a buon fine il trasferimento.

Urgono colpi in difesa per il Palermo

Marconi non è uno degli elementi chiave della retroguardia di Eugenio Corini, che lo ha schierato in maniera molto sporadica fino a questo momento. Ciò nonostante però il suo addio darebbe una soluzione in meno al tecnico, che deve già fronteggiare la cessione di Mateju.

Chissà se, nel caso in cui anche Marconi venisse ceduto, la società rosanero intervenga sul mercato in entrata regalando un rinforzo difensivo al proprio allenatore.