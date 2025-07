Dopo l’infortunio HORROR con Donnarumma piomba il Milan | Lo vogliono portare in serie A

Sirene di mercato per il club rossonero che potrebbe accogliere un calciatore protagonista suo malgrado con Donnarumma.

Il nuovo Milan, sotto la direzione sportiva di Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, ha iniziato a prendere forma. Il club ha già dovuto fare i conti con cessioni importanti che hanno rimpinguato le casse: i trasferimenti di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez hanno generato risorse significative da reinvestire.

La prima ufficialità è l’arrivo di Samuele Ricci dal Torino, un rinforzo per il centrocampo. Sul fronte della difesa, il Milan sta valutando diverse opzioni per la fascia destra, con nomi come Dodô della Fiorentina e Guela Doué del Rennes che piacciono molto. In caso di partenza di Fikayo Tomori, un’ipotesi per la difesa centrale è Andreas Christensen del Barcellona.

Per il centrocampo, si attende con ansia l’ufficialità di Luka Modrić, un colpo di esperienza e qualità che potrebbe infiammare i tifosi. Continua a piacere anche Ardon Jashari del Bruges, mentre è stato proposto l’esterno offensivo Marco Asensio del Paris Saint-Germain.

In attacco, i sogni di mercato sono ambiziosi: si puntano Dušan Vlahović della Juventus e Mateo Retegui dell’Atalanta, entrambi profili di alto livello. Non mancano però i sondaggi per alternative interessanti come Victor Boniface del Bayer Leverkusen, Lorenzo Lucca dell’Udinese e Breel Embolo del Monaco, a dimostrazione di una strategia mirata a rafforzare ogni reparto.

Brutto infortunio al Mondiale

Jamal Musiala, trequartista del Bayern Monaco, ha subito un grave infortunio alla caviglia durante il match contro il Paris Saint-Germain nei quarti del Mondiale per Club. L’incidente è avvenuto al termine del primo tempo, quando il portiere Donnarumma lo ha travolto involontariamente in uscita bassa.

A Musiala è stata diagnosticata la frattura del perone della gamba sinistra, che lo terrà lontano dai campi per almeno cinque mesi. Dopo l’operazione, Musiala ha rotto il silenzio sui social con un videomessaggio. Nel suo messaggio, ha voluto scagionare Donnarumma da ogni responsabilità, affermando: “Voglio aggiungere che non c’è nessuno da incolpare per questo, cose così possono capitare nel calcio”.

Nuovo obiettivo per il Milan

Qualche mese fa, Donnarumma è stato protagonista di un violento scontro in campo, questa volta come vittima. Durante una partita di Ligue 1 tra PSG e Monaco, il portiere italiano ha ricevuto un colpo fortuito in faccia con i tacchetti da parte di Wilfried Singo. L’incidente gli ha causato un brutto trauma facciale con diverse ferite.

Lo stesso Singo è stato recentemente proposto al Milan come possibile rinforzo per la fascia destra. Il club rossonero sta valutando la situazione, ma per accaparrarsi il terzino ivoriano, il Monaco chiede una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni. Il suo profilo potrebbe rappresentare un’opzione interessante per la squadra di Allegri.