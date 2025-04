DOPO ANCELOTTI ARRIVA LUI: un altro italiano sulla panchina del Real Madrid | Florentino Perez lo porta via dalla Serie A

Real Madrid, dopo Carlo Ancelotti potrebbe toccare ad un altro italiano: Perez è convinto e non vuole cambiare idea

Nonostante il suo contratto vada in scadenza il 30 giugno 2026, aumentano sempre di più le voci in merito ad un possibile addio tra Carlo Ancelotti ed il Real Madrid al termine di questa stagione sportiva.

Il tecnico emiliano, mai come in quest’ultimo periodo, è stato accostato (ancora una volta) alla panchina del Brasile in questo momento vacante dopo l’esonero di Dorival Junior in merito alla pesante sconfitta rimediata in casa dell’Argentina.

Per la prossima stagione l’obiettivo di Florentino Perez sarebbe quello di puntare su un altro profilo importante ed, allo stesso tempo, italiano. Il tecnico, infatti, potrebbe seriamente arrivare dalla Serie A dove è entrato nella lista dei desideri del patron madrileno.

Questo, però, non cancella automaticamente la pista che porterebbe ad un ritorno di Xabi Alonso (prima volta come allenatore per l’ex centrocampista). A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il sito “Todofichajes.com“.

Real Madrid, dopo Ancelotti si punta ad un altro tecnico italiano

A prescindere da come si concluderà questa stagione mister Ancelotti vuole chiudere la sua seconda avventura, nella capitale spagnola, nella migliore maniera possibile. Magari con la vittoria del campionato e con un’altra Champions League da mettere in bacheca. Tutti obiettivi alla portata di mano da parte dei campioni d’Europa. Nel frattempo, però, in casa Real si sta già parlando anche del suo possibile sostituto. Si segue un’altra pista italiana che potrebbe infiammare i tifosi madrileni e deludere quelli di un’altra piazza.

Nel mirino di Perez sarebbe finito Antonio Conte. Il salentino, dopo una sola stagione, sarebbe pronto a lasciare l’incarico degli azzurri. Anche perché il suo profilo è finito, ancora una volta, nel mirino di squadre importanti come Juventus e Milan. Ma l’interesse del Real, nei suoi confronti, potrebbe seriamente stravolgere tutto.

Real Madrid, panchina ad un altro italiano: Ancelotti gli cede il posto

Ovviamente si tratterebbe di una operazione affascinante, ma non del tutto facile. Negli ultimi mesi sono aumentate le indiscrezioni in merito ad una possibile rottura tra Conte e De Laurentiis. Anche se conferme ufficiali in merito, da parte dei diretti interessati, non ci sono mai state.

Nel caso in cui il Napoli dovesse vincere il quarto scudetto della sua storia il salentino potrebbe chiedere al presidente di lasciarlo andare. Magari proprio per raggiungere Madrid e firmare col Real. Queste, però, sono solamente delle ipotesi che potrebbero prendere seriamente piega con il trascorrere dei mesi.