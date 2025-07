DONNARUMMA GIALLOROSSO: trovato l’accordo sull’ingaggio | Niente rinnovo col PSG

Potrebbe esserci un nuovo club nel futuro del portierone e capitano della Nazionale. L’ex Milan lascerà il PSG?

Gianluigi Donnarumma ha iniziato la sua brillante carriera nel Milan, esordendo in Serie A a soli 16 anni nel 2015. Con i rossoneri è cresciuto fino a diventare un punto fermo della squadra e della Nazionale. Il suo unico trofeo vinto con il Milan è stata la Supercoppa Italiana nel 2016, ottenuta contro la Juventus.

Dopo anni da protagonista, il suo addio al Milan nell’estate del 2021, a parametro zero, ha generato molte discussioni e polemiche tra i tifosi. La sua scelta è ricaduta sul Paris Saint-Germain, che lo ha accolto come uno dei portieri più promettenti al mondo.

Con il PSG, Donnarumma ha rapidamente collezionato successi a livello nazionale, vincendo più volte la Ligue 1, la Coppa di Francia e la Supercoppa francese. Il suo contratto con il club parigino, firmato nel 2021, lo lega ai francesi fino a giugno 2026, con uno stipendio netto che si aggira intorno ai 10/11 milioni più bonus.

Nonostante i successi in Francia, il suo futuro al PSG è oggetto di speculazioni, con alcune voci che vista la scadenza del contratto imminente, indicavano una possibile apertura a un nuovo rinnovo o a un cambio di maglia.

Sogno proibito di Inter e Juve

Gianluigi Donnarumma è stato a lungo un sogno proibito per le rivali storiche del Milan, Inter e Juventus. Per l’Inter, l’interesse risale addirittura all’infanzia di Gigio: prima di firmare con il Milan, era stato vicino ai nerazzurri, arrivando a fare provini e si parlava di un pre-contratto. La storia poi lo ha portato al Milan.

Anche la Juventus ha sempre tenuto d’occhio Donnarumma, vedendolo come l’erede ideale per la porta bianconera. Periodicamente, soprattutto in occasione delle sue scadenze contrattuali al PSG, i tabloid e i media hanno rilanciato l’idea di un suo approdo a Torino. Il suo status di top player e di portiere della Nazionale lo ha reso un obiettivo ambito.

Futuro ancora lontano dall’Italia?

Il Galatasaray ha messo nel mirino Gianluigi Donnarumma. Il club turco prepara un’offerta “sensazionale”, sfruttando lo stallo sul rinnovo: il PSG non intende mantenere l’attuale ingaggio da circa 12 milioni netti annui. I turchi puntano a un colpo ad effetto dopo Osimhen, ma la concorrenza è forte, con Chelsea, Inter, Juventus, Bayern e City vigili.

Il Galatasaray può contare su ingenti risorse, grazie a un accordo da circa 300 milioni per il centro sportivo di Florya, per sostenere offerte importanti. Tuttavia, Donnarumma, molto stimato a Parigi, sembra orientato al rinnovo. Le voci da Istanbul restano comunque una possibilità da monitorare attentamente.