Dobbiamo portarlo in ospedale: ULTIMORA SERIE A | L’attaccante ha battuto violentemente la testa

Una notizia che ha fatto preoccupare i tanti tifosi e appassionati di questo sport. La botta è stata tremendamente forte.

Questa notte si sono vissuti momenti di grandissima tensione nel corso di una partita di calcio. Al quindicesimo minuto della gara infatti, un duro scontro aereo ha interrotto in maniera brusca l’incontro. Un giocatore è rimasto a lungo a terra dopo la caduta, generando quindi grande preoccupazione.

I sanitari sono ovviamente intervenuti tempestivamente con la barella e soprattutto con i primi soccorsi. Il giocatore ha provato anche a rimanere in campo, seppur brevemente, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Non riusciva, non a caso, a camminare da solo ed è stato alla fine trasportato fuori tra gli applausi.

Il ha immediatamente comunicato che l’atleta è stato condotto in ospedale per ulteriori accertamenti. La caduta ha provocato un forte trauma all’anca, secondo le prime notizie e i primi riscontri. Adesso si attendono gli esiti degli ulteriori esami che andranno svolti per capire l’entità dell’infortunio.

Dopo questi attimi di paura, alla fine, la partita è proseguita tra sguardi tesi e molta apprensione creata dal grave infortunio. Sui social e sugli spalti si sono susseguiti continui messaggi di vicinanza al giocatore. Il cambio obbligato ha poi inciso sul match, costringendo il tecnico della squadra a intervenire sul piano tattico.

Non è la prima volta

Questo incidente all’interno del rettangolo di gioco si è verificato in Brasile, nel corso di una partita del campionato corrispettivo della Serie A italiana. Le squadre protagoniste sono state il Sao Paulo e il Corinthians, due eterni rivali del calcio brasiliano. Lo stadio era ovviamente stracolmo e la partita combattutissima.

Il giocatore in questione era già stato costretto a fermarsi dopo un problema fisico in semifinale paulista. Dopo un mese di stop, era riuscito a rientrare sul terreno di gioco solo per subire altri due contrattempi muscolari. E adesso, ad un anno tutt’altro che entusiasmante sin qui per lui, si è aggiunta l’ennesima tegola.

I continui infortuni

A farne le spese è stato Oscar, ex centrocampista del Chelsea ad oggi numero 8 del Sao Paulo. Il giocatore brasiliano era stato acquistato lo scorso gennaio. E sin da subito è stato considerato il rinforzo più atteso della stagione. Ma gli infortuni, compreso quello riportato da tuttomercatoweb.com avvenuto questa notte, hanno condizionato il suo rendimento.

Nel 2016 Oscar aveva deciso di lasciare a sorpresa e a soli 25 anni, il calcio europeo per approdare in Cina. Accettò un’offerta faraonica in quel caso, da ben 24 milioni a stagione percepiti dalla sua ex squadra, lo Shanghai SIPG. In otto anni è stato in grado di collezionare ben 248 presenze, 77 gol e 141 assist.