Disgrazia dopo la Nazionale: “Ho bruciato tutti i soldi, mi è rimasto qualche prelievo” | 2.5 milioni di € scomparsi per sempre

Il calcio non lo ha reso ricco: dopo aver giocato in Nazionale è finito sul lastrico. Ha perso praticamente tutti i suoi soldi.

Non tutti i calciatori, una volta ritirati, riescono a gestire al meglio le loro finanze. Nonostante gli stipendi milionari guadagnati in carriera, diversi ex giocatori sono finiti sul lastrico a causa di cattivi investimenti, vita lussuosa e scelte sbagliate. Uno dei motivi principali del tracollo finanziario è lo stile di vita eccessivo: auto di lusso, case sfarzose e spese folli possono erodere rapidamente anche i patrimoni più consistenti.

Inoltre, alcuni si sono affidati a consulenti disonesti, perdendo ingenti somme in affari fallimentari o truffe. In alcuni casi più gravi poi questi sono stati vittime di dipendenze, come droga, alcool o gioco d’azzardo. E ancora, divorzi costosi e cause legali hanno aggravato ulteriormente la situazione economica.

Un esempio a tal merito è quello di questo ex calciatore che ha vestito anche la maglia della nazionale azzurra nel suo periodo d’oro, e come da lui stesso ammesso si è bruciato tutti i soldi, rimanendo solamente con qualche prelievo. 2 milioni e mezzo di euro sono stati bruciati praticamente nel nulla.

Dalle stelle alle stalle

Roma, Torino e Bayern Monaco. Con le maglie di queste squadre Ruggiero Rizzitelli si è fatto conoscere al grande pubblico calcistico. Ma soprattutto durante il suo periodo giallorosso è riuscito a conquistare anche la maglia della nazionale azzurra.

Sebbene non fosse una prima scelta, e venisse convocato saltuariamente, Rizzitelli ha totalizzato con l’Italia 9 partite, mettendo a segno anche due reti. Una carriera importante dunque, che però alla sua conclusione ha rovinato quasi irrimediabilmente lo stesso attaccante, che a causa di qualche investimento di troppo sbagliato è finito praticamente in bancarotta.

”Non mi resta più nulla…”

“Tra il 1989 e il 2000 ho investito tra i 2 milioni e mezzo ed i 3 milioni di euro, tutto quello che ho guadagnato nella mia intera carriera di calciatore. Non mi resta più nulla, solo qualche piccolo prelievo“.

Con queste parole rilasciate ai microfoni di Leggo durante un’intervista di qualche tempo fa, Rizzitelli ha spiegato la sua situazione finanziaria. Una vera e propria tragedia per lui, che fa capire che a volte i tanti soldi che girano nel calcio possono bruciarsi in un attimo se si commettono le scelte sbagliate.