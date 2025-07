DISASTRO MONDIALI, ITALIA: Gattuso non può farci niente | “Esclusione ufficiale”

Strada subito in salita per il nuovo commissario tecnico.

La nuova Italia di Gennaro Gattuso si prepara a sei sfide decisive tra settembre e novembre 2025, tutte valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Dopo due edizioni consecutive saltate, l’obiettivo è chiaro e non più rinviabile: tornare a calcare il palcoscenico mondiale, anche passando dai playoff se necessario.

Subentrato a Luciano Spalletti, Gattuso è chiamato a dare un’identità solida e concreta a un gruppo che dovrà dimostrare di saper reggere la pressione nei momenti cruciali.

Il calendario azzurro prevede una doppia sfida contro l’Estonia (5 settembre a Bergamo e 11 ottobre a Tallinn) e due confronti delicati contro Israele (8 settembre a Debrecen e 14 ottobre a Udine). Il 13 novembre è in programma la trasferta in Moldova, mentre il 16 novembre l’Italia affronterà la Norvegia in casa: quest’ultima potrebbe rivelarsi decisiva per il primo posto nel girone.

Sei partite, nessun margine d’errore, e una sola missione: tornare a essere protagonisti nel calcio che conta davvero.

Un segnale d’allarme

L’Italia esce dalla top ten del ranking FIFA, scivolando all’11ª posizione. Il calo è la conseguenza diretta del pesante 3-0 incassato a Oslo contro la Norvegia, salita al 33° posto con un balzo di cinque posizioni. Un esordio amaro nelle qualificazioni al Mondiale 2026, che si disputerà in Canada, Stati Uniti e Messico. Il passaggio da Luciano Spalletti a Gennaro Gattuso in panchina non ha ancora sortito effetti tangibili, e pesano anche la sconfitta interna contro la Germania in Nations League e la vittoria di misura contro la modesta Moldavia, 154ª nel ranking FIFA.

A guidare la classifica c’è sempre l’Argentina, seguita da Spagna e Francia. Completano la top ten Inghilterra, Brasile, Portogallo — che ha vinto la Nations League — Olanda, Belgio, Germania e Croazia. Gli azzurri restano appena fuori, superati anche dalla Croazia, che ha beneficiato di risultati più stabili. La classifica riflette un momento difficile per l’Italia, incapace di raccogliere risultati convincenti contro avversarie di medio livello.

Movimenti nel ranking

Tra le sorprese del ranking spicca la Costa Rica, che guadagna ben 14 posizioni e si piazza 40ª grazie a un’ottima Gold Cup, dove ha ceduto solo ai rigori agli Stati Uniti, poi battuti in finale dal Messico. Male invece l’Uruguay, sceso al 16° posto nonostante la sua storia gloriosa.

Subito dietro l’Italia, troviamo il Marocco (12°), il Messico, la Colombia e gli USA. Il prossimo aggiornamento del ranking FIFA è previsto tra settanta giorni: un’occasione per provare a risalire.