Disastro in Serie B: la prossima stagione rischia di slittare | La sentenza del Tribunale è chiara

A campionato finito è caos in Serie B per le decisioni della giustizia sportiva che possono ribaltare la classifica. Che cosa succede.

La stagione di Serie B si è conclusa con verdetti significativi sia in vetta che in coda alla classifica. Il Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, ha dominato il campionato, conquistando la promozione diretta in Serie A con 82 punti e cinque turni d’anticipo. Accanto agli emiliani, il Pisa di Filippo Inzaghi ha ottenuto il ritorno nella massima serie dopo 34 anni, chiudendo al secondo posto.

La terza promozione verrà decisa nella finale playoff tra Cremonese e Spezia. La Cremonese ha ribaltato la sconfitta dell’andata contro la Juve Stabia con un netto 3-0, vincendo quindi la semifinale. Dal canto suo lo Spezia, invece, ha superato il Catanzaro con un doppio successo. La finale si disputerà in doppia sfida: andata e ritorno.

In fondo alla classifica, il Cosenza e il Cittadella sono retrocessi in Serie C. Il Cosenza ha chiuso ultimo con 30 punti. Il Cittadella, invece, ha terminato la stagione con 39 punti, non riuscendo a evitare la retrocessione nonostante gli sforzi finali.

La stagione del campionato cadetto è stata fluida senza particolari intoppi, a parte le consuete polemiche di routine sul mondo arbitrale, fino alla fine. La coda però è stata un caos, con alcuni scenari che potrebbero essere stravolti.

Situazione Brescia e caos Serie B

La situazione in Serie B è stata sconvolta da una penalizzazione di 4 punti inflitta al Brescia per irregolarità nei pagamenti di stipendi e contributi, legate all’utilizzo di crediti fiscali inesistenti. Questa sanzione farebbe scivolare il Brescia al 18º posto, comportando la retrocessione diretta in Serie C insieme a Cosenza e Cittadella. Il club ha annunciato ricorso.

Con il Brescia retrocesso, il Frosinone si salva automaticamente, evitando i playout. La Sampdoria, inizialmente destinata alla retrocessione, guadagna una posizione e dovrebbe affrontare la Salernitana nei playout salvezza.

In B tutto rinviato in attesa delle decisioni

Il Consiglio Federale della FIGC ha discusso tra i vari argomenti anche la questione dei playout di Serie B. A causa di accertamenti amministrativi riguardanti il Brescia del presidente Massimo Cellino, le date precedentemente fissate sono state rinviate a data da destinarsi.

La FIGC ha comunicato che la decisione definitiva sulle date dei playout, previste orientativamente tra il 15 e il 20 giugno, sarà presa dopo la sentenza del secondo grado della Giustizia Sportiva. Il processo sportivo, che potrebbe coinvolgere Sampdoria e Salernitana, si terrà il 29 maggio. Inoltre, il termine per le iscrizioni di Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria è stato posticipato al 24 giugno, mentre resta confermata al 6 giugno la scadenza per i pagamenti.