Disastro Chivu: INTER, ARRIVA SIMEONE | C’è l’accordo con l’Atletico Madrid

C’è maretta e delusione in casa Inter che, dopo avere vinto il girone, è stata eliminata dal Mondiale contro Fluminense.

Dopo la cocente sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, l’Inter ha chiuso il capitolo Simone Inzaghi. Entrambe le parti hanno ritenuto che il ciclo fosse concluso, nonostante i successi in campo nazionale, e hanno optato per un cambio.

La scelta per la panchina nerazzurra è ricaduta su Cristian Chivu. Ex difensore dell’Inter e figura ben nota nell’ambiente, Chivu porta con sé una profonda conoscenza del club e delle sue dinamiche. La sua nomina rappresenta una mossa audace, un segnale di fiducia verso un tecnico giovane e emergente.

Chivu arriva forte di esperienze significative nel settore giovanile nerazzurro, dove ha guidato con successo diverse formazioni, dimostrando capacità di sviluppo dei talenti e di gestione dei gruppi. Il suo curriculum si è arricchito ulteriormente negli ultimi sei mesi: ha assunto la guida del Parma in un momento difficile.

Sotto la sua gestione, il Parma ha compiuto un percorso di risalita notevole, riuscendo a centrare una salvezza tranquilla in Serie A. Questa impresa ha convinto la dirigenza dell’Inter delle sue qualità tattiche e della sua leadership, vedendo in lui l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo vincente.

Delusione al Mondiale

L’Inter ha affrontato il suo percorso nel Mondiale per Club partendo bene nella fase a gironi. Inserita nel Gruppo E insieme a Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds, la squadra nerazzurra ha concluso al primo posto con 7 punti. Questo risultato è frutto di un pareggio all’esordio contro il Monterrey (1-1) e due vittorie: 2-1 contro Urawa Red Diamonds e 2-0 sul River Plate.

Tuttavia, il sogno del Mondiale per Club si è infranto agli ottavi di finale. L’Inter ha subito una pesante sconfitta per 2-0 contro il Fluminense. La partita ha visto i brasiliani imporsi grazie ai gol di Germán Cano e Hercules, eliminando i nerazzurri dalla competizione.

Un Simeone per l’Inter

L’Atletico Madrid ha messo nel mirino Davide Frattesi dell’Inter, secondo Sky Sport, ma ha incontrato resistenza quando i nerazzurri hanno proposto in cambio Giuliano Simeone. I colchoneros si confermano attivi sul mercato e puntano con decisione sul centrocampista italiano.

L’Inter dovrà ora decidere se aprire a una trattativa basata esclusivamente su cifre economiche, senza inserire contropartite tecniche. Frattesi, reduce da un infortunio che lo ha visto rientrare anticipatamente dal Mondiale per Club, resta un tassello importante per la squadra di Chivu: la valutazione della sua cessione sarà cruciale nei prossimi giorni.