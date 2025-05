Dionigi: «Siamo un pò esausti. Contro il Brescia potremmo portare dei Primavera»

Davide Dionigi, tecnico Reggiana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Brescia:

«I giocatori dopo la partita di Castellammare erano un po’ esausti, perché abbiamo spinto tanto in questo mese, sono proprio stremati. In questi 2-3 giorni abbiamo cercato di recuperarne il più possibile perché siamo veramente contati, tanto che si sta pensando di convocare qualche ragazzo della Primavera. Oggi però facendo la conta in tanti hanno manifestato la voglia di esserci, quindi vediamo domattina. Destro lo stiamo valutando, anche perché Mattia è stato un crescendo fisico anche in questi due giorni. Finora non c’è stata ancora l’occasione giusta, però penso che potrebbe arrivare, vediamo se dall’inizio o in corsa. Lui comunque è un ragazzo che se l’è meritato soprattutto per l’atteggiamento che ha avuto anche nei confronti della squadra e nei miei confronti. È stato veramente una sorpresa, un uomo perbene che ha capito il momento e che ha dato una grande mano all’interno del gruppo».