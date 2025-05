Diletta Leotta è riuscita nel capolavoro: KARIUS GIOCHERÀ IN SERIE A | Colpo a parametro zero

La celebre conduttrice di DAZN potrebbe presto vivere vicino al proprio compagno che attualmente gioca in Germania.

A tre giornate dalla fine del campionato di Serie A la lotta per lo scudetto è più accesa che mai. Il Napoli guida la classifica con 77 punti, seguito dall’Inter a 74. I partenopei, allenati da Antonio Conte, sono a un passo dal conquistare il quarto scudetto della loro storia, in virtù del calendario sulla carta più agevole.

L’Inter, pur avendo effettuato ampie rotazioni nella vittoria contro il Verona, mantiene vive le speranze di titolo. La Juventus, invece, ha pareggiato 1-1 contro il Bologna, restando al quarto posto con 63 punti proprio come Lazio, e Roma. A quota 62 e non intendono mollare proprio i felsinei.

In zona retrocessione, il Monza è già matematicamente in Serie B. L’Empoli penultimo a 25 punti, il Venezia a 26 fanno la corsa sul Lecce che ne ha 27. Sembrano ormai distaccate Verona, Parma e Cagliari che hanno 32 e 33 lunghezze.

Le prossime tre giornate saranno decisive per determinare la squadra campione, le qualificate alla Champions League e le retrocesse. Il Napoli ha il destino nelle proprie mani, mentre le altre squadre dovranno lottare fino all’ultimo per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Diletta Leotta e Loris Karius

L’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius è nato nell’autunno del 2022. I primi avvistamenti risalgono a ottobre, con indiscrezioni e poi foto che li ritraevano insieme. La frequentazione si è intensificata rapidamente, portando la conduttrice e il portiere a mostrarsi sempre più uniti sui social e in eventi pubblici.

La loro relazione ha presto portato a una dolce attesa. Nell’agosto del 2023 è nata la loro primogenita, Aria. La nascita della figlia ha ulteriormente consolidato il loro legame e non a caso cominciano a nascere i rumors di un possibile trasferimento in Italia del portierone tedesco. Opzione tutt’altro che da escludere in vista della riapertura del mercato per la stagione 2025/2026.

Karius piace in Serie A

Il Torino ha recentemente mostrato interesse per Loris Karius, portiere tedesco ex Liverpool. Il club granata ha effettuato un sondaggio per valutare la fattibilità di un suo ingaggio, a riportarlo è “TMW”. Karius ha concluso la sua breve parentesi con lo Schalke 04, dove era arrivato a gennaio e il cui contratto è terminato a giugno.

La situazione contrattuale di Karius lo rende un potenziale acquisto a basso costo per il Torino, considerando che dal 1° luglio sarà senza contratto. Durante la sua permanenza allo Schalke, nella Serie B tedesca, il portiere è riuscito a conquistare il posto da titolare, fornendo prestazioni giudicate egregie e dimostrando di essere competitivo.