Diao meravigliao: 30 milioni di € e si va a giocare immediatamente lo scudetto | Addio Como per la big italiana

Assane Diao, impatto impressionante nel campionato italiano, il Como è solo di passaggio: nuova avventura per l’attaccante

Un altro premio conquistato, come migliore in campo, per Assane Diao. Un impatto devastante quello del giovane attaccante nel campionato italiano. Il 19enne è già a quota 5 reti da quando è giunto, in Serie A, a gennaio.

Arrivato dal Betis dove aveva messo a segno solamente 3 gol nella prima squadra in 28 apparizioni. A prescindere dai numeri, il classe 2005 sta dimostrando di essere all’altezza della situazione.

Soprattutto con giocate di altissimo livello che creano non pochi problemi alle retroguardie avversarie. L’ultima vittima è il Napoli che, oltre alla sconfitta in quel di Como, ha perso anche il primato in classifica.

Le sue prestazioni, come riportato in precedenza, non sono affatto passate inosservate. Soprattutto alle big italiane che lo seguono con un certo interesse. Non è da escludere, a questo punto, che in estate possa già cambiare maglia per iniziare una nuova avventura altrove.

Diao, impatto devastante in Serie A: in estate può già lasciare il Como

Di lui ne parlano un gran bene. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Sicuramente Diao avrà, davanti a sé, un futuro importante come calciatore. Già, ma in quale squadra? Il Como lo ha prelevato nella sessione invernale sborsando al Betis Siviglia 12 milioni di euro. Fortemente voluto da mister Fabregas, il classe 2005 ha già diversi estimatori in giro per l’Italia e nel mondo. Lanari che, però, se lo tengono stretto. Le cose potrebbero cambiare se dovessero arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili.

L’attaccante “tuttofare” potrebbe diventare un nuovo rinforzo della Juventus per la prossima sessione estiva del calciomercato. I bianconeri, d’altronde, già lo hanno conosciuto poche settimane fa. Non è stato un incontro piacevole (non per il risultato che ha visto trionfare i ragazzi di Motta) visto che proprio Diao aveva pareggiato momentaneamente i conti con il gol dell’1-1. Dirigenza bianconera che, senza ombra di dubbio, lo ha inserito nella lista dei desideri per luglio.

Diao, futuro già scritto per il 19enne: sarà ancora Serie A

Il prezzo del suo cartellino è già aumentato ed è pronto a crescere sino al termine della stagione. I 30 milioni di euro sono da considerare un prezzo iniziale, ma per nulla definitivo visto che potrebbero anche non bastare per acquistarlo.

La Juventus è avvisata, così come le altre squadre estere fortemente interessate al calciatore. Proprio come quelle che provengono dalla Premier League e dalla Liga.