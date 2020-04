Il vicepresidente del club di Viale del Fante ha rilasciato un’intervista a Stadionews. Di seguito alcune sue parole: «Per me è difficile prevedere una Serie C senza il Palermo nella prossima stagione, sarebbe ingiusto. Tre quarti del campionato sono stati giocati, siamo primi con 7 punti di vantaggio… penso che la promozione ce la siamo meritata e ce la meritiamo. Il progetto non cambia; anzi va rinforzato e sarà adeguato per competere in Serie C. Rinforzare la rosa? Sicuramente faremo degli innesti, anche perché il nostro programma resta quello di fare un solo campionato di C. Ognuno lavora per i propri campionati, ma bisogna agire tutti insieme, a partire dalla massima serie. Ad esempio (se la D non potesse più continuare) io non avrei nulla in contrario a far giocare la Serie A al Barbera e penso che la società la pensi allo stesso modo. Noi sin dall’inizio ce l’abbiamo messa tutta. A meritare la C non è solo la squadra, ma anche la tifoseria, che ci è stata vicino e merita di vivere di nuovo il palcoscenico del calcio professionale, il calcio che conta. Li ringrazio e dico loro di continuare ad avere fiducia. Il futuro del Palermo sarà promettente».