“Di nuovo con Sinner”: sono tornati insieme, è ufficiale | L’annuncio del tennista

Il tennista altoatesino numero 1 al mondo riabbraccia un membro storico dello staff. Decisione con effetto immediato.

Jannik Sinner ha scalato le vette del tennis mondiale con una progressione impressionante, culminata nel raggiungimento del numero uno del ranking ATP a giugno 2024, un traguardo storico per il tennis italiano. La sua ascesa è stata alimentata da una serie di vittorie importanti e da una costante crescita del suo gioco.

Nel 2023, ha conquistato il suo primo Masters 1000 a Toronto e ha raggiunto la finale delle ATP Finals. Il 2024 è stato un anno straordinario, con la vittoria del suo primo Grande Slam agli Australian Open, seguita da altri successi ai Masters 1000 di Miami, Cincinnati e Shanghai, e la vittoria delle ATP Finals.

Sinner ha battuto diversi record, diventando il primo e unico tennista italiano a raggiungere la posizione numero uno del mondo nel singolare maschile dal 1973. Ha concluso il 2024 come numero uno del mondo, un’ulteriore conferma del suo dominio.

Oltre ai successi individuali, Sinner è stato protagonista anche in Coppa Davis. Ha guidato l’Italia alla vittoria del trofeo nel 2023, un successo che mancava da 47 anni, e ha replicato l’impresa nel 2024, suggellando un periodo d’oro per il tennis italiano.

Il caso doping e il ritorno da protagonista

Jannik Sinner ha affrontato un delicato caso di doping. Dopo essere risultato positivo a tracce di clostebol in due test antidoping a marzo dell’anno scorso, Sinner ha accettato una squalifica di tre mesi offerta dalla WADA. La sua difesa si è basata sull’esposizione involontaria alla sostanza, avvenuta tramite una crema utilizzata dal suo fisioterapista.

Dopo la sospensione, Sinner ha fatto il suo rientro in campo all’Italian Open a maggio. Ha successivamente incontrato Carlos Alcaraz in due finali importanti, perdendo al Roland Garros e agli Internazionali d’Italia. Tuttavia, Sinner si è preso la sua rivincita a Wimbledon, sconfiggendo Alcaraz in una finale epica e conquistando il suo primo titolo sull’erba londinese.

Sinner torna al passato

Umberto Ferrara è tornato immediatamente nello staff di Jannik Sinner come preparatore atletico. Ferrara aveva già fatto parte del team dal maggio 2022 fino a settembre scorso, quando era stato allontanato a seguito del caso Clostebol. La decisione di richiamarlo arriva dopo la separazione di Sinner da Panichi e Badio.

Secondo il comunicato ufficiale, Ferrara “ha svolto un ruolo importante nella crescita” di Sinner e il suo ritorno riflette “una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli”. Il tecnico 55enne inizierà subito a lavorare con Sinner, supportandolo negli allenamenti a MonteCarlo e in preparazione ai prossimi tornei sul cemento come Cincinnati e gli US Open.