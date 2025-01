Di Marzio: “Lecce, sondaggio per Oyono del Frosinone”

Il Lecce guarda in casa Frosinone. I ciociari potrebbero, come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, salutare Anthony Oyono. Il classe 2001, autore di un gol in diciannove presenze in Serie B, è stato sondato dal Lecce ed è il primo nome sulla lista per rinforzare il ruolo del terzino destro. Nato in Francia, il terzino gioca nel Gabon, con cui ha collezionato 16 presenze. Bisognerà comprendere quale sarà la decisione del club ciociaro e se sarà disposto a privarsi del giovane calciatore.

Continue Reading