Di giorno in campo con Messi e la notte… tassista: “Ha bisogno di soldi per aiutare la sua famiglia” | Lavora in incognito

L'Argentina in trionfo ai Mondiali 2022 in Qatar (foto LaPresse) - Ilovepalermocalcio.com

Il clamoroso declino di una stella della Nazionale argentina: giocava con Lionel Messi, oggi si ritrova a fare il tassista per arrivare a fine mese.

Il calcio ha leggi non scritte che, talvolta, possono ripercuotersi negativamente sulla vita privata dei suoi protagonisti. Una di esse dice che, purtroppo, basta a volte un’inezia per passare dalle stelle alle stalle e vedere andare in fumo un’intera carriera, fatta di sacrifici, abnegazione, costanza negli allenamenti e rinunce.

Un declino del tutto analogo a quello vissuto da un ex compagno di squadra di Lionel Messi. Anch’egli nazionale argentino, il giocatore era entrato stabilmente nel giro dei convocati e aveva condiviso spogliatoio e grandi emozioni con l’ex Barcellona. Ciò che gli è accaduto a un certo punto è letteralmente inspiegabile e non può che lasciare spazio a tristezza e rammarico.

Il protagonista di questa vicenda, infatti, a dispetto della sua ancor giovane età, non riesce a sbarcare il lunario. La fine del mese per lui sembra sempre lontanissima e, per sostenere se stesso e la sua famiglia, è arrivato persino a lavorare di notte. Nulla di disonorevole, anzi: il calciatore in questione ha avuto il merito di sapersi reinventare e ripartire da zero, dopo aver raggiunto livelli altissimi nel mondo del pallone.

Stando a una dichiarazione ufficiale rilasciata a mezzo stampa da una persona a lui molto vicina, infatti, l’atleta avrebbe disperato bisogno di reperire soldi per contribuire economicamente al benessere della sua famiglia, delle persone a lui più care. A tanti, tantissimi tifosi si è stretto il cuore, di fronte a questa rivelazione shock.

DA CALCIATORE A TASSISTA: la parabola clamorosa dell’ex compagno di Messi

A rendere noto tutto è stato il padre del campione, intervenuto ai microfoni della testata giornalistica “Olé”. L’uomo ha ricordato le origini umili del suo nucleo familiare: “Nostro figlio ci aiuta. Dopo l’allenamento esce con la macchina a lavorare, a volte anche di notte. Spero gli accada qualcosa di buono entro fine anno”.

Il secondo mestiere dell’ex Argentina è, di fatto, il tassista (servizio Uber). Un qualcosa di molto distante dalla carriera sui manti erbosi, ma al momento un fondamentale gancio in mezzo al cielo al quale aggrapparsi saldamente.

Lavora di notte per aiutare la famiglia: era un perno dell’Argentina

Si tratta di José Luis Gomez, che nel 2016 con il Lanús visse la sua stagione più bella, poi fu convocato per i Mondiali 2018. Un grave infortunio al ginocchio sinistro, tuttavia, lo fermò.

Da allora i guai fisici hanno continuato a tormentarlo. Oggi ha 30 anni e milita nel Racing Club. Il suo contratto scade a fine 2025, ma non è mai stato impiegato neppure per un minuto. Difficile, dunque, ipotizzare un rinnovo.