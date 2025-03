“Devo operarmi di corsa”: allarme rosso per il tennis italiano | SALTA GLI INTERNAZIONALI DI ROMA?!

Dopo la batosta riguardante Sinner e la sospensione per il doping, il tennis italiano riceve un’altra brutta notizia, che riguarda un infortunio.

Come ben sappiamo Jannik Sinner è stato coinvolto in un caso di doping che ha suscitato ampie discussioni. Nel marzo 2024, durante il torneo di Indian Wells, due test antidoping hanno rilevato la presenza di clostebol, uno steroide anabolizzante vietato. Sinner ha attribuito la positività all’uso inconsapevole di uno spray per trattare una ferita, applicato dal suo fisioterapista.

Inizialmente il numero uno del Ranking ATP, ritenendo l’assunzione del clostebol accidentale, era stato scagionato. Tuttavia, la WADA ha presentato appello, chiedendo una sospensione più severa. Nel febbraio 2025, dopo una revisione, è stato raggiunto un accordo che ha portato a una squalifica di tre mesi per Sinner, a partire dal 9 febbraio e con termine il 4 maggio 2025. Durante questo periodo, Sinner non può competere, ma potrà riprendere gli allenamenti ufficiali il 13 aprile, con un possibile ritorno in gara al Masters 1000 di Roma.

Quanto accaduto al ragazzo di San Candido ha dunque gettato nello sconforto il tennis italiano, che adesso dovrà attendere ancora alcune settimane per rivederlo in gioco. Tuttavia a peggiorare le cose per il mondo delle nostre racchette ci ha pensato un annuncio terribile, che vede un pesante infortunio per un altro tennista del bel paese, costretto ad operarsi.

Infortunio terribile

Da diverso tempo ormai Martina Trevisan, grande protagonista del tennis italiano femminile, soffre per un problema al piede. La lunga terapia conservativa a cui si è sottoposta fino ad ora però non ha portato i frutti sperati.

Di conseguenza la ragazza toscana ha deciso, in accordo con il suo staff medico, di risolvere una volta per tutte questo problema e di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

L’annuncio ufficiale

“Ciao a tutti! Volevo darvi un piccolo aggiornamento sulla mia situazione attuale. Purtroppo le cure conservative per il mio infortunio al piede degli ultimi mesi non hanno dato un esito positivo. Ho deciso quindi di sottopormi ad un intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte questo problema. Vi ringrazio tantissimo per il vostro continuo supporto e non preoccupatevi: tornerò più forte di prima!“ .

Con queste parole, rilasciate sui propri profili social, dunque la Trevisan ha annunciato l’operazione al piede. Noi tutti ci auguriamo un pronto ritorno in campo della ragazza.