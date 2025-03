“Devo lasciarvi, vado alla Red Bull”: CLAMOROSO IN FORMULA 1 | Ha strappato il contratto in mille pezzi

Svolta assurda in Formula 1 a pochi giorni dall’inizio del Mondiale: annunciato l’approdo in Red Bull dopo aver strappato il suo vecchio contratto.

L’attesa è finita: il Mondiale di Formula 1 è pronto a prendere il via, promettendo spettacolo, adrenalina e battaglie entusiasmanti in pista. Le scuderie hanno completato i test invernali, affinando le monoposto e preparando strategie per affrontare al meglio il primo Gran Premio della stagione. L’appuntamento è per il prossimo weekend, dove si correrà appunto la gara d’Australia.

Gli occhi sono puntati sui campioni in carica e sui loro principali rivali, con i team pronti a darsi battaglia. Max Verstappen cerca di difendere il titolo, mentre Lewis Hamilton, Charles Leclerc e soprattutto Lando Norris sperano di interrompere il dominio dell’olandese. Grande curiosità anche per i debuttanti e i piloti che hanno cambiato squadra, in primis il nostro giovanissimo connazionale Kimi Antonelli.

Il ragazzino infatti ha ricevuto grande fiducia dalla Mercedes, che lo ha promosso a pilota titolare, dove avrà l’arduo compito di sostituire proprio Lewis Hamilton. Nel frattempo però proprio quando manca sempre meno al via del campionato, è arrivata una notizia che ha sconvolto tutti.

L’addio a pochi giorni dalla prima gara stagionale

Sebbene tutto il circus della F1 sia in fermento per l’inizio sempre più imminente del campionato, a sconvolgere tutto ci ha pensato un improvviso cambio di scuderia.

Il direttore tecnico della Racing Bulls, Jody Egginton, lascerà il suo team per passare proprio alla casa principale, ovvero la Red Bull. Un addio che si compie in maniera a dir poco inaspettata, quando a breve inizierà il Mondiale, e che di sicuro in qualche modo stravolge del tutto i piani della scuderia.

L’annuncio dopo l’approdo in Red Bull

“Aver fatto parte di questo team per oltre 10 anni è stata un’esperienza fantastica per me. Ho alcuni ricordi memorabili di questa avventura. Ma dopo 20 anni in cui mi sono concentrato solo sulla Formula 1, ho sentito che fosse arrivato il momento di cambiare”.

Queste le parole di Egginton riportate da motorsport.com, che poi ha concluso: “Avrò il ruolo di engineering director in Red Bull Advanced Technologies e, attualmente, la compagnia ha un numero di progetti in lista davvero esaltante. Dunque non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida”