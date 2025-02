Devo convocarti per forza: Spalletti lo chiama in Nazionale 3 anni dopo | Ha giocato solo 200 secondi in azzurro

Dopo tre anni dall’ultima volta ritorna in Nazionale, il ct Spalletti si è convinto: in azzurro ha giocato solo 200 secondi

Tra poco meno di un mese verranno svelate le convocazioni di Luciano Spalletti in vista dei primi impegni di questo 2025. Appuntamento il 20 marzo, in casa, contro la Germania per l’andata dei quarti di finale della Nations League.

Tre giorni dopo il match di ritorno in casa dei tedeschi. L’obiettivo degli Azzurri è quello, inevitabilmente, di partire bene e nel migliore dei modi. Magari con una vittoria che possa alzare il morale tra i tifosi.

C’è molta curiosità, appunto, per la prima lista dei convocati di questo 2025. Non è da escludere che possano esserci delle importanti sorprese. Come quella del ritorno, in azzurro, di un calciatore che bene sta facendo in questa stagione.

Per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno visto che la sua ultima apparizione è datata 16 novembre 2022, quando è stato gettato nella mischia durante il match amichevole contro l’Albania. La sua gara è durata poco meno di 300 secondi.

Convocazioni Italia, Spalletti può richiamarlo tre anni dopo

Nel 2022 in panchina c’era ancora Roberto Mancini che gli aveva dato la possibilità di fare il suo esordio in azzurro. Quella contro l’Albania, per Andrea Pinamonti, è stata anche l’unica gara che ha disputato con la Nazionale. Adesso potrebbe seriamente ritornarci, soprattutto per quanto di buono sta facendo in questa stagione con il Genoa. Diventato un punto di riferimento nello scacchiere di mister Vieira, il classe ’99 ha messo a segno fino ad ora 9 reti ed un assist (considerando anche la Coppa Italia).

Adesso è Spalletti che potrebbe inserirlo nella lista dei convocati, per il doppio impegno contro la Germania, di marzo. Una possibilità, questa, assolutamente da non scartare e che potrebbe prendere seriamente piega nelle prossime settimane. Ovvero quando il mister di Certaldo scioglierà definitivamente i dubbi su chi puntare per gli imminenti impegni.

Nazionale, Spalletti pronto alle sorprese: può ritornare in azzurro

Nel match contro l’Albania ovviamente, per motivi di tempo, non ha potuto dimostrare tutte le sue qualità. La sua speranza, ed anche quella del Genoa che sarebbe orgogliosa, è di dimostrarlo nei prossimi impegni.

Da precisare che, nelle gerarchie di Spalletti, i titolari rimangono sempre uno tra Mateo Retegui e Moise Kean. Con Pinamonti, appunto, una buona alternativa per far rifiatare uno dei due attaccanti che in questa stagione stanno segnando a raffica.