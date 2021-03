Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Ternana, Marino Defendi, calciatore in forza Fere, si è espresso così in merito alla vittoria contro il Bari:

«Penso che il segreto sia sempre crederci fino alla fine. In qualsiasi momento ti può capitare l’occasione er fare gol. Noi scarichi mentalmente? Assolutamente no. Ci sta che una squadra come il Bari possa partire meglio di noi.





Però la cosa fondamentale è non aver perso concentrazione e lucidità. Siamo cresciuti con il passare dei minuti e il Bari, al di là dei primi 10-15 minuti, non si è più visto. La vittoria è il risultato più giusto».