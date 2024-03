Decisione a sorpresa, l’annuncio può arrivare in giornata: ‘Corini trema’ | Lo stanno mandando via

Non arrivano buone news sul conto del tecnico di Bagnolo Mella, che adesso è a forte rischio ed è ad un passo dall’addio al club rosanero, pronto a puntare su una nuova guida tecnica.

Nella serata di martedì si sono giocati i match degli anticipi della 27esima giornata del campionato di Serie B. Tra i tanti c’è stato quello tra Palermo e Ternana. A sorpresa la sfida si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore degli ospiti, che riescono ad ottenere tre punti fondamentali in chiave salvezza. Male invece i rosanero, che in pochi giorni sono passati dall’entusiasmo generale ad un crollo inaspettato.

Già sabato scorso gran parte dell’ambiente era rimasto deluso dopo il pareggio ottenuto per 2-2 in casa della Cremonese (che sarebbe valso il sorpasso proprio nei confronti dei lombardi), non per il risultato in se, ma più che altro per come è arrivato. La squadra siciliana era infatti in vantaggio di due gol, e in un minuto si è fatta rimontare. La sconfitta del Barbera contro i rossoverdi poi ha peggiorato ulteriormente le cose.

Quanto accaduto negli ultimi giorni però rischia di avere delle conseguenze importanti. Secondo alcune indiscrezioni infatti l’allenatore del Palermo Eugenio Corini sta per essere mandato via, con la decisione che sarebbe già stata presa e l’annuncio pronto ad arrivare nelle prossime ore. Una notizia terribile per il tecnico, che dopo la crisi totale dei mesi scorsi sembrava dover conservare il proprio posto almeno fino al termine della stagione.

Corini è già stato cacciato

Sono in tantissimi i tifosi rosanero che vorrebbero veder andar via Eugenio Corini. Il Professore in questa stagione non ha mai convinto a pieno i supporters palermitani, che adesso sperano di non vederlo più sulla panchina.

Per far capire la situazione basta vedere la grande quantità di messaggi che questi hanno scritto e postato sui vari social network proprio a sfavore del mister. La sconfitta di martedì infatti ha riacceso definitivamente i dissapori tra l’allenatore e la piazza, che già in passato come detto lo ha fortemente contestato.

Quale futuro per il tecnico rosanero?

La società sicula a quanto pare sta riflettendo per prendere una decisione sulla permanenza o sull’esonero dell’ex centrocampista.

Al momento la cosa più probabile è che la squadra prosegua con lui fino a giugno, ma altre prove negative come quella con la Ternana potrebbero sancire il suo addio.