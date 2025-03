“DE ZERBI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE”: annuncio improvviso e confermato | Trema tutta la Serie A

Roberto De Zerbi è stato individuato come nuovo allenatore della squadra di Serie A: terremoto nel nostro campionato, una delle panchine dei club più blasonati è sua.

La bomba di giornata è servita: sarà Roberto De Zerbi il nuovo allenatore della blasonata squadra di Serie A. Un vero e proprio choc per l’intero campionato, in quanto l’arrivo in panchina del tecnico bresciano potrebbe rivoluzionare letteralmente le gerarchie di classifica. Questo, soprattutto, per il suo approccio moderno al gioco del calcio e la sua capacità di far rendere al meglio i giocatori a sua disposizione.

Un interprete indubbiamente giovane (45 anni) e sul quale puntare a lungo termine per costruire un ciclo potenzialmente vincente. Qualità che non sono sfuggite all’occhio vigile della dirigenza, che ha inteso muoversi a fari spenti per approcciare a lui e convincerlo a firmare. Sarà, senza dubbio, la grande novità della stagione 2025/2026.

Una news che sta generando un’ampia eco mediatica e, in tutta onestà, era difficile ipotizzare che le cose potessero andare diversamente. Anche perché, dettaglio non di poco conto, si tratta di un vero e proprio ritorno in Italia per De Zerbi, che ha iniziato la sua carriera da allenatore al Darfo Boario, per poi passare al Foggia, al Palermo, al Benevento e al Sassuolo.

Dopo i neroverdi, il lombardo aveva scelto di cercare fortuna all’estero: in prima battuta in Ucraina, sulla panchina dello Shakhtar Donetsk e, successivamente, su quelle del Brighton e dell’Olympique de Marseille, con cui nell’estate 2024 ha sottoscritto un accordo triennale. L’addio alla Francia, adesso, pare vicino come non mai.

DE ZERBI NUOVO ALLENATORE: a lui la panchina del club di Serie A

Improvvisamente (ma neanche troppo: le voci circolavano già da un po’) per Roberto De Zerbi si sono nuovamente spalancate le porte della Serie A. Un ritorno in pompa magna, dall’ingresso principale, dato che la società a lui interessata occupa stabilmente i piani alti della graduatoria di casa nostra.

A confermare il tutto c’è anche un virgolettato ufficiale, che ha squarciato l’orizzonte pallonaro alla stregua di un fulmine a ciel sereno. Una dichiarazione importante, che rappresenta un impegno a tutti gli effetti nei confronti dell’allenatore.

Scossone in panchina: arriva Roberto De Zerbi

L’Inter avrebbe accelerato per mettere sotto contratto De Zerbi. A rivelarlo è stato il giornalista Carlo Pellegatti nel podcast “Area Fritta”, dichiarando che, qualora i nerazzurri non dovessero sollevare trofei quest’anno, Simone Inzaghi potrebbe fare le valigie.

“E attenzione, non dovessero tenerlo, vi dico anche chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter: De Zerbi”, ha aggiunto. Giova tuttavia rammentare come la Beneamata sia in testa al campionato, ai quarti di finale di UEFA Champions League e in semifinale di Coppa Italia.