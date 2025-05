DE ZERBI RICEVE LA TELEFONATA PIÙ ASSURDA: dopo la finale di Champions diventi il nostro allenatore | Tutto nel giro di 15 giorni

Il giovane allenatore potrebbe presto cambiare squadra e trovare l’accordo in meno di 15 giorni.

Roberto De Zerbi ha accettato la sfida dell’Olympique Marsiglia con l’entusiasmo e la visione che da sempre lo contraddistinguono. Dopo l’esperienza in Premier League con il Brighton, il tecnico italiano ha deciso di rilanciarsi in Ligue 1, guidando un club storico e passionale come quello francese. Il suo arrivo al Vélodrome ha subito acceso l’interesse dei tifosi, affascinati dal calcio offensivo e moderno che De Zerbi ha dimostrato di saper proporre.

Il percorso a Marsiglia non è stato semplice, ma ricco di spunti interessanti. Sin dalle prime partite, l’impronta tattica dell’allenatore è emersa con chiarezza: possesso palla costruito dal basso, movimenti sincronizzati e valorizzazione dei giovani talenti. Tuttavia, la squadra ha mostrato qualche difficoltà nell’adattarsi completamente ai ritmi e alle richieste del nuovo tecnico, soprattutto contro avversari fisici e ben organizzati.

Nonostante alcuni risultati altalenanti in campionato, l’OM ha mostrato segnali di crescita, soprattutto nelle competizioni europee, dove De Zerbi è riuscito a far brillare il potenziale tecnico della rosa. Il Marsiglia ha spesso espresso un calcio propositivo, mettendo in difficoltà avversari più quotati grazie all’organizzazione e al coraggio tattico.

Il futuro resta aperto, ma l’impatto di De Zerbi a Marsiglia è già evidente: ha portato una filosofia chiara, puntando su identità e costruzione. Con tempo e fiducia, potrebbe trasformare l’OM in una delle realtà più interessanti del calcio francese ed europeo.

Inzaghi verso l’addio? L’Inter guarda a De Zerbi

Con Simone Inzaghi che potrebbe dire addio a fine stagione, l’Inter si muove dietro le quinte per non farsi trovare impreparata. Tra i nomi circolati, il più caldo è quello di Roberto De Zerbi, attualmente alla guida dell’Olympique Marsiglia. L’ex tecnico del Brighton rappresenta il profilo ideale: giovane, ambizioso, con un’idea di gioco propositiva e già abituato ai palcoscenici internazionali.

La dirigenza nerazzurra segue da tempo il percorso di De Zerbi, affascinata dalla sua capacità di valorizzare i talenti e dare un’identità chiara alle sue squadre. Dopo l’esperienza in Premier League e il recente approdo in Ligue 1, il tecnico bresciano sembra pronto per una grande piazza italiana.

Un’eredità pesante, ma un progetto stimolante

Raccogliere l’eredità di Inzaghi non sarà semplice, soprattutto dopo due finali di Champions in tre anni. Ma De Zerbi potrebbe rappresentare la perfetta sintesi tra continuità e rinnovamento. Il suo calcio offensivo ben si sposerebbe con la struttura attuale dell’Inter, a patto di trovare l’equilibrio necessario per restare competitivi.

La suggestione De Zerbi prende quota. Se Inzaghi decidesse davvero di farsi da parte, l’Inter avrebbe già pronto un nome di grande prospettiva, in grado di aprire un nuovo ciclo con ambizione e idee moderne.