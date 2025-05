De ZERBI-Milan, accordo trovato I Si porta dietro anche il prediletto: due settimane, poi l’annuncio

Il Milan potrebbe avere scelto il profilo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione, restano da limare molti dettagli.

La stagione del Milan si è rivelata estremamente deludente, caratterizzata da instabilità tecnica e risultati al di sotto delle aspettative. La dirigenza ha affidato la panchina a Paulo Fonseca. Nonostante alcune vittorie di prestigio, la squadra ha mostrato una preoccupante discontinuità, culminata nell’esonero a fine dicembre del tecnico.

Il Milan ha rapidamente nominato Sergio Conceição come nuovo allenatore e l’ex tecnico del Porto ha inizialmente fatto cambiare passo alla squadra: nelle prime 15 partite sotto la sua guida, il Milan ha ottenuto 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

La gestione Conceição ha anche evidenziato tensioni interne. Il capitano Calabria, dopo essere stato coinvolto in un alterco con l’allenatore, è stato privato della fascia e ceduto al Bologna. Anche Rafa Leao ha avuto momenti di frustrazione in stagione, con alcune esclusioni eccellenti dall’11 iniziale.

La crisi del Milan ha suscitato critiche anche da parte di figure storiche del club. Arrigo Sacchi ha sottolineato l’errore della dirigenza nel non ingaggiare Lopetegui, inizialmente individuato come successore di Pioli, ma scartato a causa delle proteste dei tifosi.

Il Milan pronto a cambiare tutto

Il Milan si prepara a una profonda rifondazione per la stagione 2025-2026, con l’obiettivo di rilanciare il progetto. Tra le possibili partenze spiccano quelle di Hernandez e Tomori. Il terzino francese, con contratto in scadenza nel 2026, ha vissuto una stagione complicata e potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro. Anche il difensore inglese, che ha perso il posto da titolare, è sulla lista dei cedibili, con una valutazione stimata tra i 20 e i 25 milioni di euro .

La dirigenza rossonera sta già valutando i sostituti per la fascia sinistra. Tra i nomi monitorati ci sono Ait-Nouri del Wolverhampton e De Cuyper del Club Brugge, entrambi profili giovani e promettenti. La scelta del nuovo allenatore sarà cruciale per definire la strategia futura.

De Zerbi in pole, con lui un pupillo

Il Milan, come anticipato, sta pianificando una rifondazione e la prima scelta per la panchina sarebbe Roberto De Zerbi, attualmente allenatore del Marsiglia. De Zerbi, cresciuto nel settore giovanile rossonero, è apprezzato per il suo stile di gioco offensivo e per la conoscenza dell’ambiente milanista.

In caso di arrivo di De Zerbi, il Milan potrebbe puntare anche su Leonardo Balerdi, difensore argentino classe 1999 e attuale capitano del Marsiglia. Balerdi ha un contratto con il club francese fino al 2028, ma il suo futuro è in bilico, e una sua cessione potrebbe concretizzarsi durante il mercato estivo . Il valore di mercato del giocatore è stimato intorno ai 20 milioni di euro.