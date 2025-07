De Bruyne se lo porta a Napoli: altro FENOEMNO dal City | Costa “solo” 40 milioni

Il club campano potrebbe abbracciare un altro top player che il centrocampista belga appena arrivato conosce benissimo.

Il Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, si prepara a costruire una rosa non solo per confermarsi in Italia, ma anche per competere ad alti livelli in Europa. La società ha promesso ad Antonio Conte un budget significativo. Per la porta, Rui Patrício è un nome che circola per fare da vice ad Alex Meret.

In difesa, i partenopei guardano con interesse a Sam Beukema, ma anche a profili importanti come Milan Skriniar (anche se il suo ingaggio al PSG è proibitivo), César Tárrega. Un nome che potrebbe arrivare a parametro zero per fare il vice Di Lorenzo è Davide Calabria.

A centrocampo, si registrano sondaggi per Mykhaylo Yarmolyuk e Davide Frattesi, entrambi profili che Conte apprezzerebbe per la loro dinamicità e qualità. Il tecnico pugliese è intenzionato a costruire una mediana solida e in grado di supportare sia la fase difensiva che quella offensiva.

I maggiori movimenti sembrano concentrarsi in attacco. Noah Lang sembra ad un passo dal vestire la maglia azzurra, con un’operazione che si aggira sui 28 milioni di euro. Piacciono anche Darwin Núñez e Lorenzo Lucca. Per l’esterno offensivo, oltre a Lang, c’è un forte interesse per il giovane talento Malick Fofana del Lione, per il quale il Napoli ha già avviato dei sondaggi.

Colpaccio De Bruyne

Il Napoli ha messo a segno un colpo di mercato straordinario, ufficializzando l’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City. Il fuoriclasse belga ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, accettando un ingaggio di circa 7 milioni di euro netti a stagione.

De Bruyne porterà al Napoli la sua incredibile visione di gioco, la precisione nei passaggi e un tiro potente da fuori area, caratteristiche che lo rendono uno dei centrocampisti più completi al mondo. Sotto la guida di Antonio Conte, il belga potrebbe agire come trequartista nel 3-4-2-1 o come mezzala di qualità in un centrocampo a tre.

Altro colpo dal City?

Jack Grealish potrebbe lasciare il Manchester City questa estate, con il club disposto a cederlo per circa 40 milioni di euro, ben al di sotto dei 100 milioni spesi nel 2021. Le sue prestazioni non hanno convinto a pieno, tra infortuni e scarso minutaggio. Tre club sauditi (Al-Ahli, Al-Hilal e Neom) hanno mostrato interesse, pronti a offrire un ingaggio cospicuo.

Anche il Napoli monitora la situazione, pensando a un prestito con diritto di riscatto, ma deve fare i conti con le elevate richieste economiche. Grealish, però, cerca soprattutto un ruolo da protagonista e più minuti in campo. Valuta sia una possibile permanenza in Premier League (Aston Villa, Tottenham, Newcastle) sia nuove esperienze all’estero.