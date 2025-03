DE BRUYNE IN SERIE A: si stanno allineando i pianeti | Il sogno è (praticamente) realtà

Pazzia di mercato totale nel nostro campionato, che si prepara ad accogliere uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni. Il sogno è quasi realtà.

La Serie A ha sempre avuto un ruolo centrale nel calciomercato, regalando trasferimenti storici che hanno segnato epoche e cambiato il destino dei club. Tra gli acquisti più iconici, spicca quello di Diego Armando Maradona, arrivato al Napoli nel 1984 dal Barcellona per circa 13 miliardi di lire. Sempre in quegli anni ci furono invece gli acquisti dei vari Zico, Platini, Falcao e tanti altri.

Un altro colpo epocale è stato quello di Ronaldo, il “Fenomeno”, acquistato dall’Inter nel 1997. Nel 2001, la Juventus mise a segno una tripletta di colpi che hanno portato a Torino Buffon, Nedved e Thuram, che hanno poi fatto la storia bianconera. L’arrivo in Italia più importante degli ultimi tempi è invece quello di Cristiano Ronaldo.

Ad oggi purtroppo la moda di fare questi acquisti di livello assoluto in Italia è un pò passata a causa dei tanti problemi economici che affliggono le nostre società. Ciò nonostante però qualcosa si sta muovendo in maniera a dir poco clamorosa. A quanto pare nel nostro campionato sta per arrivare un certo Kevin De Bruyne.

KDB in Serie A

Il contratto del fuoriclasse belga con il Manchester City è in scadenza alla fine della stagione attuale, e ad oggi non ci sono segnali per un possibile rinnovo. Di conseguenza è molto probabile che a giugno il calciatore sia svincolato, e potrà trasferirsi a parametro zero in un altro club.

Il centrocampista ovviamente piace a chiunque. In particolar modo però a drizzare le orecchie nel nostro campionato sarebbero la Juventus, il Milan e anche la Roma, squadre bisognose di leader tecnici del suo calibro. Tuttavia l’indiscrezione venuta alla luce nel corso delle ultime ore è a dir poco clamorosa, e riguarda un altro club italiano improbabile in lizza per prenderlo.

Una follia assoluta di mercato

La lotta per la promozione in Serie A al momento è molto serrata, soprattutto per quanto riguarda la zona playoff. Tra le squadre in corsa a tal merito c’è anche il Palermo.

E nelle ultime ore una voce clamorosa riguardante un possibile interesse dei rosanero per KDB è spuntata fuori, facendo impazzire i tifosi. Il City Group infatti potrebbe spingere il belga in Sicilia, pagandogli il ricco stipendio e facendo così sognare un’intera città. Follia? Probabile, ma nel mercato tutto è possibile.