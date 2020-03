Code di passeggeri in partenza dalla stazione Centrale di Milano. Secondo quanto si legge su “Il Messaggero”, tutte le persone che si mettono in viaggio devono avere una autocertificazione che spiega perché si spostano. È questo quello che gli agenti della Polizia Ferroviaria spiegano ai viaggiatori in partenza dalla stazione Centrale di Milano, dove oggi sono partiti i controlli ai viaggiatori dopo la direttiva inviata dal Viminale alle prefetture per monitorare gli spostamenti dei cittadini nelle aree più critiche per il coronavirus. Per andare incontro ai cittadini che non hanno il modulo la Polizia ferroviaria fa compilare le certificazioni anche al momento all’apposito desk di controllo. Per i viaggiatori che arrivano a Milano in treno i controlli vengono fatti invece a campione e chi è senza la certificazione la può compilare. «Vivo e lavoro a Milano ma vorrei tornare a casa mia in Friuli per stare con mia madre fino a quando non finisce l’epidemia – ha spiegato un cittadino -. Sono venuto qua a chiedere come posso fare per partire e mi hanno detto di presentami con il biglietto e una autocertificazione dove dichiaro il perché del mio viaggio. Avevo solo il dubbio di fare la procedura giusta». Alla stazione Centrale di Milano sono solo due i gate aperti per i passeggeri, uno per chi arriva e uno per chi parte. «Torno a Firenze dopo un appuntamento di lavoro a Milano – ha spiegato un ragazzo -. So che serve una autocertificazione ma credo che abbiano sviluppato una grande forma di caos e paura su tutto il territorio nazionale. Prima di queste misure io andavo e venivo da Milano almeno tre volte a settimana senza alcun controllo». Mamma e figlia sono in coda in attesa di partire per Brindisi, dove la madre sta rientrando dopo qualche giorno a Milano con la figlia studentessa universitaria che però rimarrà qui: «è giusto fare i controlli perché ne va della nostra salute ma penso che la gente sia preoccupata – hanno spiegato -, hanno creato un po’ di terrorismo psicologico». In ogni caso per ora le code alla Stazione Centrale di Milano sono ordinate e i passeggeri disciplinati.