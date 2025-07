“DARMIAN TORNA AL MILAN”: è lui il nuovo terzino | Perché non è un tradimento all’Inter

Sui social tanti rimpianti da parte dei tifosi per l’esperto e duttile jolly difensivo negli ultimi anni protagonista nerazzurro.

Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha come priorità assoluta il rafforzamento delle fasce, considerate un punto cruciale per il nuovo assetto tattico. Attualmente, le opzioni di ruolo per gli esterni difensivi sono limitate, con la presenza dei giovani Alex Jiménez e Davide Bartesaghi, che, seppur promettenti, necessitano di affiancamenti di maggiore esperienza.

Per l’out destro, l’obiettivo numero uno del Milan è Marc Pubill dell’Almeria. Il giovane spagnolo, che piace per le sue doti tecniche e la capacità di spingere sulla fascia, è il profilo ideale per Allegri. In passato, il Milan aveva già effettuato sondaggi per Dodô della Fiorentina e Wilfried Singo del Monaco.

Sull’out sinistro, l’interesse rossonero si concentra su Pervis Estupiñán del Brighton. Il terzino ecuadoriano, con la sua spinta e la capacità di cross, rappresenta un’opzione di alto livello per sostituire Theo Hernández. Resta anche l’idea Fran García del Real Madrid.

Oltre a questi nomi, il Milan sta valutando anche altri profili per le fasce, cercando giocatori che possano garantire sia solidità difensiva che un contributo significativo in fase offensiva. L’obiettivo è costruire una rosa completa e competitiva, capace di soddisfare le richieste tattiche del mister.

Evergreen Darmian

Matteo Darmian, nato a Legnano nel 1989, è un calciatore apprezzato per la sua duttilità e intelligenza tattica. Cresciuto nelle giovanili del Milan, ha debuttato in Serie A giovanissimo. Dopo esperienze a Padova e Palermo, si è affermato al Torino, dove le sue prestazioni gli sono valse anche la chiamata in Nazionale.

La sua carriera lo ha visto anche protagonista in Premier League con il Manchester United, dove ha militato per diverse stagioni prima di tornare in Italia con il Parma. Attualmente all’Inter, Darmian si è rivelato un elemento prezioso per la sua capacità di ricoprire più ruoli, dal terzino al braccetto di difesa in una difesa a tre.

Rimpianto rossonero

Sui social numerosi tifosi del Milan hanno espresso il desiderio di rivedere Matteo Darmian indossare la maglia rossonera. L’ex prodotto del vivaio milanista, ora un esperto pilastro dell’Inter, è rimpianto dai rossoneri per la sua straordinaria duttilità, che gli permette di ricoprire con efficacia più ruoli in difesa.

Nonostante il forte “rimpianto” manifestato dai tifosi milanisti, la possibilità di un ritorno di Darmian al Milan è puramente un’illusione social. Il giocatore è un elemento cardine e apprezzatissimo nell’Inter, con cui ha vinto diversi trofei ed è legato da un contratto solido. È impensabile che il club nerazzurro si privi di un calciatore così prezioso.