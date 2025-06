DALL’OLANDA AGLI AZZURRI: il “fenomeno” viene a giocare in Italia | Lo prevede il regolamento

Possibili novità importanti nel prossimo futuro per il nostro calcio, dall’estero arriva questo talento a rinforzare l’attacco.

Il calcio italiano sta attraversando un periodo di profonda crisi, con molteplici sfide sia a livello di club che di Nazionale. La sostenibilità finanziaria è una delle maggiori preoccupazioni, con numerosi club che lottano con debiti consistenti, limitando gli investimenti e la competitività a lungo termine.

A livello europeo, le prestazioni delle squadre italiane nelle coppe continentali non sono all’altezza delle aspettative. Raramente si vedono club italiani arrivare fino in fondo nelle competizioni più prestigiose, un segnale evidente di un divario con le altre leghe europee, che godono di maggiore stabilità economica e organizzativa.

Anche la Nazionale sta vivendo un momento complicato. Dopo un Europeo deludente e una prestazione altalenante in Nations League, la situazione è precipitata con la pesante sconfitta per 3-0 in Norvegia, che ha seriamente compromesso la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Questa sconfitta ha avuto immediate ripercussioni, portando all’esonero del CT Luciano Spalletti. Una decisione quasi senza precedenti, dato che Spalletti ha guidato la squadra in panchina anche dopo l’annuncio del suo sollevamento dall’incarico. La scelta di Gattuso e una chiara direzione sono state priorità per tentare di risollevare le sorti di un movimento calcistico in evidente difficoltà.

Il Napoli fresco di Scudetto

Il Napoli ha conquistato il suo quarto scudetto, dopo una stagione che lo ha visto trionfare in un avvincente testa a testa con l’Inter. Questo successo ha riacceso l’entusiasmo nella piazza, che ora guarda al futuro con rinnovate speranze, specialmente dopo le rassicurazioni del presidente Aurelio De Laurentiis.

Per convincere il tecnico Antonio Conte a restare sulla panchina azzurra, De Laurentiis ha promesso un mercato sontuoso. La prima mossa clamorosa è stata l’ingaggio di Kevin De Bruyne, un colpo che ha infiammato i tifosi e dimostra le ambizioni del club. Si prevedono ulteriori arrivi di nomi pesanti per costruire una squadra ancora più competitiva.

L’attaccante sbarca in Italia

Così come riporta “Il Mattino” il Napoli, dopo il centrocampista belga ex City, metterà a segno un ulteriore colpo di mercato. Sarebbe stato raggiunto l’accordo con Noa Lang, già pronto da gennaio, e resta solo il via libera definitivo del PSV per completare il trasferimento. Il club azzurro ha concluso l’intesa con l’entourage del calciatore, mentre sul fronte olandese sembrano esserci aperture verso la cessione.

Il tecnico Antonio Conte avrebbe già espresso parere favorevole: Lang era infatti uno dei profili scelti a gennaio per sostituire Kvaratskhelia. L’operazione, se confermata, rappresenterebbe un colpo di mercato per rafforzare le fasce offensive del Napoli.