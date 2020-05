La Liga sarà trasmessa in chiaro per le case di riposo spagnole che ne faranno richiesta. Ad annunciarlo è stato Mediapro con una comunicazione ufficiale. Verranno offerte gratuitamente le partite di Liga Santander e LaLiga Smartbank che restano da giocare da qui al termine della stagione in tutte le residenze della terza età di Spagna che ne faranno richiesta.