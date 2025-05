Dalla Roma… alla Prima Categoria: “Non gioco a calcio da 2 anni” | Ha deciso di ripartire dai dilettanti

Il talentuoso fantasista dopo tanti anni in Serie A ha deciso di ripartire dalle categorie minori per continuare a giocare a calcio.

Numerosi ex calciatori di Serie A hanno scelto di proseguire la loro carriera nei campionati dilettantistici, spesso per passione o per restare legati al territorio. Un esempio è Franco Brienza, che dopo aver militato in squadre come Palermo e Bologna, ha continuato a giocare in Eccellenza con l’Ischia Calcio, dimostrando un’incredibile longevità agonistica. ​

Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, ha sposato il progetto del Centro Storico Lebowski, una squadra di Promozione toscana, diventando un simbolo di calcio romantico e popolare. ​Anche Hernanes, noto come “Il Profeta” e tra le altre ex Lazio e Inter, ha deciso di tornare in campo con il Sale, club di Prima Categoria piemontese, dopo aver annunciato il ritiro e dedicarsi alla sua passione per il vino. ​

L’attaccante Dino Fava, che ha avuto esperienze in Serie A con Udinese e Bologna, ha continuato a giocare fino a 45 anni con la Sessana in Promozione campana, diventando anche direttore sportivo del club. ​Merita una citazione anche Mario Santana, ex Palermo e Chievo, che ha giocato in Eccellenza con l’Athletic Club Palermo.

Questi esempi testimoniano come la passione per il calcio possa spingere gli atleti a continuare a giocare anche lontano dai riflettori della Serie A, contribuendo alla crescita e alla visibilità delle realtà dilettantistiche locali.

Dal calcio al padel

Negli ultimi anni, il padel è diventato uno sport molto popolare tra gli ex calciatori professionisti. Molti di loro si sono avvicinati a questa disciplina per mantenersi in forma, coltivare lo spirito competitivo e ritrovare il piacere della sfida in un ambiente meno stressante rispetto al calcio professionistico. Il padel, infatti, unisce tecnica, rapidità e spirito di squadra, caratteristiche familiari a chi ha calcato i grandi palcoscenici sportivi.

Il gioco meno fisico rispetto al calcio permette di continuare a divertirsi senza il rischio di gravi infortuni. Tra gli ex campioni che si sono dedicati al padel troviamo nomi noti come Alessandro Del Piero, Christian Vieri e Francesco Totti, che partecipano anche a tornei amatoriali ed eventi di beneficenza. Altri, come Hernan Crespo e Sebastián Frey, sono diventati veri appassionati, spesso coinvolti in manifestazioni ufficiali.

La nuova vita di Diego Perotti

Diego Perotti ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato nel settembre 2024, all’età di 36 anni, con un messaggio emozionante sui social: “Che bel viaggio, quanto poco è durato… Ciao calcio, mi mancherai” . Durante la sua carriera, ha indossato le maglie di Genoa, Roma e Salernitana tra le altre, lasciando un segno particolare con i giallorossi grazie alla sua tecnica e ai suoi rigori impeccabili.​

Dopo il ritiro, Perotti ha partecipato alla Kings League Italy, un torneo innovativo che combina calcio e intrattenimento, giocando per i Boomers come “wild card” . Attualmente, collabora con l’agenzia BSM di Diego Tavano, affiancando anche Gian Luca Comandini, offrendo supporto grazie alla sua esperienza e ai contatti maturati durante la carriera .​