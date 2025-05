Dalla McLaren alla Williams: tradimento clamoroso in F1 | Ha già testato la macchina

Possibili novità importanti nei prossimi giorni per la Formula 1, un simbolo della McLaren correrà con una Williams.

La stagione di Formula 1 ha visto McLaren e Williams intraprendere percorsi distinti ma entrambi degni di nota. McLaren ha dominato la prima parte del campionato, conquistando cinque vittorie nelle prime sei gare e accumulando 246 punti, posizionandosi al vertice della classifica costruttori.

Il team ha introdotto innovazioni tecniche, come l’uso di materiali a cambiamento di fase nei condotti dei freni, che migliorano la gestione termica degli pneumatici, conferendo un vantaggio competitivo significativo. Oscar Piastri ha brillato con quattro vittorie, mentre Lando Norris ha ottenuto risultati importanti, tra cui la vittoria nel Gran Premio di Miami.

Williams, dal canto suo, ha mostrato un notevole miglioramento rispetto alla stagione precedente. Con 37 punti conquistati nelle prime sei gare, il team si trova al quinto posto nella classifica costruttori. Alex Albon ha ottenuto risultati consistenti, mentre Carlos Sainz ha contribuito con prestazioni solide.

Il prossimo sarà cruciale per entrambe le squadre. McLaren cercherà di consolidare la sua leadership, mentre Williams punta a mantenere il suo slancio positivo e a continuare la scalata nella classifica costruttori.

McLaren team da battere

La collaborazione tra Oscar Piastri e Lando Norris è uno dei punti di forza della McLaren nella stagione 2025 di Formula 1. Entrambi i piloti godono di pari opportunità, senza una gerarchia definita, seguendo la filosofia del team principal Andrea Stella. Questa strategia ha permesso a Piastri e Norris di esprimere al meglio il loro potenziale, contribuendo significativamente al successo della squadra.

Piastri ha già vinto numerosi Gran Premi e guida la classifica piloti, mentre Norris ha conquistato il suo secondo hat trick in carriera nel Gran Premio d’Australia ottenendo altrettanti ottimi risultati. A fare la differenza finora è stata la competenza, dal CEO Brown agli altri membri del team, ma anche l’esperienza in un duro campionato come quello della Formula 1.

Dalla McLaren alla Williams

Zak Brown, noto amministratore delegato del team McLaren di Formula 1, ha recentemente annunciato un evento speciale per gli appassionati. Durante il fine settimana del Gran Premio di Silverstone, Brown si metterà personalmente alla guida di un’iconica monoposto del passato.

Ha infatti dichiarato che sarà al volante della leggendaria Williams FW11B del 1987, la vettura che portò Nelson Piquet alla vittoria del campionato mondiale. Brown ha espresso il suo entusiasmo nel portare in pista questa gloriosa auto, prevedendo la gioia dei tifosi nel vederla sfrecciare, pur immaginando la loro sorpresa nel vedere il capo della McLaren su una Williams.