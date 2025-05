Dalla Juve alla Premier League: c’è già il comunicato UFFICIALE | Foto di rito in sede dopo il blitz

A stagione in corso la Juventus perde un pezzo che si trasferisce da subito in Premier League all’Aston Villa.

La Juventus è controllata dalla famiglia Agnelli sin dal 1923, con una sola interruzione tra il 1935 e il 1947. Attualmente, il controllo è esercitato tramite la holding olandese Exor, che detiene il 65,3% del capitale sociale e il 78,8% dei diritti di voto. Exor è a sua volta controllata dalla Giovanni Agnelli B.V., società che rappresenta circa cento membri della famiglia. Il restante 34,7% del capitale è suddiviso tra investitori istituzionali e piccoli azionisti.

Il consiglio di amministrazione della Juventus è presieduto da Gianluca Ferrero, nominato nel gennaio 2023 su indicazione di Exor. Maurizio Scanavino ricopre il ruolo di amministratore delegato e direttore generale, incarico affidatogli da John Elkann nel gennaio 2023.

L’area sportiva è guidata da Cristiano Giuntoli, Managing Director Football, affiancato da Giuseppe Pompilio. A capo dello scouting Stefano Stefanelli, alla Next Gen Claudio Chiellini, tutte le figure sportive sono coordinate dall’ex difensore bianconero e della Nazionale Gianluca Pessotto .

Tether Investments ha aumentato la sua partecipazione nella Juventus, superando il 10% del capitale sociale e diventando il secondo maggiore azionista del club. L’acquisizione è avvenuta pochi giorni fa e l’azienda leader nelle criptovalute vuole dare una mano alla Vecchia Signora.

Futuro dirigenziale dei bianconeri

Attualmente, la Juventus è presieduta da Gianluca Ferrero. Commercialista torinese con una lunga carriera in ambito societario, è stato scelto per guidare la società in un periodo complesso, segnato da indagini giudiziarie e dalla necessità di risanare i conti.

Non è escluso che nel prossimo futuro possano esserci cambiamenti nell’organigramma dirigenziale, proprio per quanto riguarda la presidenza. Alcuni tifosi hanno avuto la suggestione Michel Platini come nuovo presidente, tanti rumors hanno ipotizzato invece un ritorno di Andrea Agnelli.

Dalla Juventus all’Aston Villa

Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, lascerà il club al termine della stagione per assumere il ruolo di CEO dell’Aston Villa in Premier League. In questa nuova posizione, si occuperà delle aree non direttamente legate al calcio giocato, segnando un’importante svolta nella sua carriera dirigenziale e professionale.

Calvo aveva già lavorato alla Juventus dal 2011 al 2014, per poi tornare nel 2022 dopo esperienze al Barcellona e alla Roma. La sua partenza rappresenta una perdita significativa per il club bianconero, che dovrà ora riorganizzare i vertici dirigenziali e ridefinire gli equilibri interni. Non sarà semplice trovare un sostituto all’altezza di Calvo, considerando la sua esperienza, anche internazionale, nel suo settore.