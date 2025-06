Da oggi chiamatelo MISTER BONUCCI: firma sul contratto e sarà l’allenatore della squadra | Progetto giovani da valorizzare

Probabile nuova avventura da protagonista per l’ex difensore della Vecchia Signora e della Nazionale, sarà un nuovo allenatore.

La Serie A si prepara alla stagione 2025/2026 con diverse novità in panchina, delineando un quadro tecnico in continua evoluzione. L’Atalanta, dopo l’era Gasperini, ha affidato la guida tecnica a Ivan Juric, che assume il difficile compito di raccogliere l’eredità lasciata dal suo predecessore. Al Cagliari, la società ha optato per una soluzione interna, promuovendo Fabio Pisacane dalla Primavera.

La Fiorentina, dopo l’addio di Raffaele Palladino, potrebbe riabbracciare un volto noto come Stefano Pioli, negli ultimi giorni accostato anche alla Nazionale. La Lazio, invece, ha ufficializzato il ritorno di Maurizio Sarri, confermando la volontà di ritornare a vivere un progetto tecnico già avviato due stagioni fa.

All’Inter, la dirigenza ha scelto di puntare su una figura emergente ma già ben inserita nel contesto nerazzurro: Cristian Chivu, reduce dall’esperienza al Parma. Il Torino, dal canto suo, ha optato per Marco Baroni, affidandogli il compito di guidare i granata nella prossima annata.

Il Milan ha annunciato il ritorno di Massimiliano Allegri, siglando un accordo biennale per una nuova avventura in rossonero dopo diversi anni di lontananza. Sulla panchina della Roma, invece, siederà Gian Piero Gasperini, che ha lasciato l’Atalanta per intraprendere una nuova sfida nella Capitale.

Nuovo ciclo Juventus

La Juventus ha ufficializzato una serie di importanti cambiamenti per la stagione 2025/2026, a partire dall’addio di Cristiano Giuntoli, risolvendo consensualmente il suo contratto dopo meno di due anni. Al suo posto, il club bianconero ha ingaggiato Damien Comolli come nuovo Direttore Generale, con un ruolo ampio che abbraccerà sia l’area sportiva che quella commerciale.

Conferme importanti sono arrivate anche per la panchina e per un’icona del club. Igor Tudor è stato ufficialmente confermato come allenatore per la prossima stagione, garantendo continuità tecnica. Inoltre, Giorgio Chiellini assumerà un ruolo chiave come Director of Football Strategy/Direttore tecnico, lavorando a stretto contatto con Comolli.

Esperienza in panchina per Bonucci?

Il legame profondo tra Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci potrebbe portare a un clamoroso ritorno in casa Juventus. Visto il nuovo ruolo di Chiellini, si vocifera che l’ex capitano possa voler chiamare l’amico Bonucci per affidargli una panchina nel settore giovanile bianconero.

L’ipotesi più accreditata riguarda la guida della formazione Primavera, ruolo che Bonucci potrebbe ricoprire per iniziare la sua carriera da allenatore. Questa mossa si inserirebbe in un più ampio riassetto delle panchine giovanili. Attualmente, la squadra è guidata dall’ex centrocampista Magnanelli, che però sarebbe in procinto di passare al Milan.