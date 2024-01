Da La Spezia: “Verde rinnova con lo Spezia. Il Palermo ha provato ad inserire anche Vasic nell’operazione. Le ultime”

La telenovela Verde-Palermo si conclude qui. Il calciatore ha rinnovato con lo Spezia e i rosanero pronti a virare su altri obiettivi.

Come riportato da “Città della Spezia” infatti, Daniele Verde resta in Liguria, dice no al Palermo e rinnova con il club bianco. Come previsto i rosanero erano tornati alla carica in queste ore, cercando di convincere il club a muoversi dalla posizione adottata negli scorsi giorni, ma senza fortuna. Lo Spezia ha chiuso ancora una volta la porta ai siciliani, che hanno battuto in ritirata, mollando la pista che porta al numero 99 delle Aquile.

A nulla è servita anche la proposta di inserire nell’operazione Aljosa Vasic, il trequartista che in estate il Palermo ha acquistato dal Padova e che era un forte obiettivo di mercato di Eduardo Macia, il quale aveva poi deciso di virare su Mirko Antonucci, il cui prezzo di acquisto era la metà di quello di Vasic.

