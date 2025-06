CRISTIANO RONALDO TORNA IN SERIE A: contratto di 12 mesi + opzione | In campo già per il Mondiale

Dopo l’esperienza juventina il fuoriclasse portoghese potrebbe valutare un ritorno in Serie A. Una big ci pensa.

Cristiano Ronaldo, classe 1985, ha iniziato la sua carriera professionistica allo Sporting, prima di trasferirsi al Manchester United nel 2003. Con i Red Devils ha vinto tre Premier League e una Champions League. Nel 2009 è passato al Real Madrid, dove ha segnato 450 gol in 438 partite, diventando il miglior marcatore della storia del club e conquistando quattro Champions League.

Successivamente, ha giocato per la Juventus, segnando 101 gol in 134 presenze. A livello internazionale, Ronaldo è il miglior marcatore di sempre con 137 reti in 220 presenze per il Portogallo. Ha guidato la nazionale alla vittoria dell’Europeo 2016 e della Nations League 2019.

Ronaldo detiene numerosi record, tra cui il maggior numero di gol in Champions League (140), il maggior numero di gol in una singola edizione (17 nel 2013/14) e il maggior numero di gol nelle fasi a eliminazione diretta (67). È anche l’unico giocatore ad aver segnato in tre finali di Champions League.

Ha totalmente segnato 937 gol in partite ufficiali tra club e nazionale, avvicinandosi al traguardo dei 1.000 gol. La sua longevità è impressionante: ha segnato 464 gol dopo i 30 anni, e continua a essere decisivo sia a livello di club che internazionale.

Esperienza araba e decisivo a 40 anni

Cristiano Ronaldo ha annunciato l’addio all’Arabia Saudita. Dopo due stagioni con l’Al-Nassr, l’attaccante portoghese ha detto addio per tornare a giocare in un campionato più competitivo, con l’obiettivo di arrivare in forma ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti.

Nell’ultima partita di Nations League, Ronaldo ha segnato il gol decisivo nella semifinale contro la Germania, dimostrando di essere ancora determinante in nazionale a 40 anni. Per questo vuole concludere la sua carriera al massimo livello, sfidando l’età e cercando l’ultimo grande trofeo con il Portogallo.

Suggestione ritorno in Serie A

L’Inter si prepara a una rivoluzione nel reparto offensivo: Joaquín Correa e Marko Arnautovic lasceranno il club a parametro zero per fine contratto, mentre Mehdi Taremi, arrivato un anno fa, potrebbe essere ceduto dopo non aver convinto appieno. Al momento, gli unici attaccanti a disposizione sono Lautaro Martínez, Marcus Thuram e il giovane Pio Esposito, rientrato dal prestito.

Nelle ultime ore è emerso un rumor clamoroso: l’Inter potrebbe effettuare un sondaggio per Cristiano Ronaldo. Il portoghese sogna ancora di giocare a livelli alti in vista del Mondiale 2026. Un suo ritorno in Serie A, dopo l’esperienza alla Juventus, appare difficile visto l’elevato ingaggio, ma non impossibile. I nerazzurri valutano tutte le opzioni per rinforzare l’attacco.